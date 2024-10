In den letzten Jahrzehnten haben diese Aktien an den Börsen in Bullenmärkten immer besonders gut abgeschnitten. Nur jetzt nicht. Oder steht uns die Kursexplosion erst noch bevor? Das sollten Anleger zu der ungewöhnlichen Entwicklung jetzt wissen.



Normalerweise ist ein Bullenmarkt für Small Caps ein Grund zu feiern, konnten die „kleinen“ Aktien in der Vergangenheit in einem solchen Marktumfeld doch die großen Wettbewerber nicht selten in den Schatten stellen. In den fünf Bullen-Jahren zwischen 2002 und 2008 konnte beispielsweise der Small Cap-Index Russell 2000 den US-Index S&P 500 um stolze 61 übertrumpfen. Seit dem Ende des letzten Bärenmarktes im Jahr 2022 ist die Situation bisher aber eine andere an der Börse.



Small Caps können bisher mit den großen Playern nicht mithalten

Seit dem Jahr 2022 ist der auf Small Caps ausgerichtete Russell 2000 um 24 Prozent gestiegen. Keine schlechte Entwicklung. Aber nicht vergleichbar mit dem von Large Caps beherrschten S&P 500 und seinen 50 Prozent Plus im gleichen Zeitraum. Ist den kleinen Aktien also schon die Luft ausgegangen oder bereiten sie sich erst auf den großen Ansturm vor?

Immerhin ist der Bullenmarkt noch nicht vorbei und könnte noch ein paar Jahre andauern. Die aktuelle Situation ist nur eine Momentaufnahme. Dazu kommt, dass jetzt erst die Zinssenkungen ins Rollen kommen, die erfahrungsgemäß vor allem kleineren Unternehmen bei der Finanzierung helfen. Schon im nächsten Jahr könnte das Verhältnis zwischen Small Caps und Large Caps schon ganz anders aussehen. Und ein paar Favoriten drängen sich bei den Nebenwerten schon jetzt auf.



Von KI bis zum Halbleiter-Zulieferer

In den USA sind es vor allem zwei kleine Aktien, die für Wirbel sorgen. SoundHound AI ist ein führendes Unternehmen in der Spracherkennung mit Künstlicher Intelligenz (KI) und wird von einigen Experten schon als das nächste große Ding in der Tech-Branche gesehen – auch wenn das Risiko bei der Aktie momentan noch sehr hoch ist.



Auch Archer Aviation muss sich erst beweisen. Das Unternehmen will groß in den Markt für Lufttaxis einsteigen, generiert aber noch keine Einnahmen. Dabei ist das Geschäftsmodell vielversprechend. Laut Morgan Stanley soll das Marktvolumen für die schnell wachsende Verkehrsindustrie bis zum Jahr 2040 ein Volumen von einer Milliarde US-Dollar umfassen. Archer ist zwar momentan ein kleiner Fisch und wartet auf die endgültige Zertifizierung ihrer Angebote durch die Federal Aviation Administration (FAA), aber steht kurz vor diesem Meilenstein. Eine Zulassung für den kommerziellen Flugbetrieb gibt es schon.



In Deutschland kann es sich für Anleger zudem lohnen, auf Small Caps zu setzen, die jetzt schon gut laufen und in Trendbranchen agieren – wie beispielsweise SÜSS MicroTec. Das Tech-Unternehmen ist als Halbleiter-Zulieferer derzeit sehr erfolgreich. An der Börse führt es den SDAX mit einem Jahresplus von rund 123 Prozent an. Glaubt man an die Gesetze der Börse, dürfte da noch mehr drin sein. Anleger sollten sich aber nicht nur auf die Vergangenheit verlassen, sondern jedes Unternehmen nach Möglichkeit selbst unter die Lupe nehmen. Denn ein schlechtes Geschäftsmodell wird nicht besser, nur weil Small Caps insgesamt eine Rallye feiern.

