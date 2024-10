Nach einem Allzeithoch im April kämpft die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall auf hohem Niveau mit Kursschwankungen. Zuletzt ging es bergab. Ändert sich das jetzt?



Es gab durchaus Befürchtungen, dass die Aktie von Rheinmetall nach einem Auf und Ab um die Marke von 500 Euro jetzt deutlich darunterfallen könnte, aber wie schon bei letzten Gewinnmitnahmen nach dem im April erreichten Allzeithoch bei über 571 Euro scheint sich der Titel nicht unter die 470 bis 480 Euro drücken zu lassen. Dass es perspektivisch wieder über 500 Euro geht, dafür gibt es zudem jetzt weitere Anzeichen.



Rheinmetall hebt mit Leonardo neues Panzerunternehmen aus der Taufe

Trotz möglicher Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg baut Rheinmetall weiter seine Rüstungskapazitäten aus. Kein Wunder, denn die generellen Aufrüstungstendenzen der westlichen Welt dürften nach dem russischen Überfall auf das Nachbarland in Zukunft nicht einfach verschwinden. Der neueste Coup der Deutschen ist eine Kooperation mit der italienische Waffenschmiede Leonardo, die in Rom bald an einer neuen Generation von Panzern schrauben wird. Dazu wurde gemeinsam ein neues Unternehmen mit dem Namen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) gegründet. Klingt abgekürzt schon fast etwas nach dem Luxux-Konzern LVMH, die Produkte der Unternehmen könnten sich aber kaum mehr unterscheiden.



Als erster Großauftrag winkt dem neuen Konzern, an dem sowohl Rheinmetall als auch Leonardo jeweils 50 Prozent halten, eine Bestellung der italienischen Armee über 23 Milliarden Euro. Erklärtes Ziel ist aber, auch die Streitkräfte anderer Länder mit Kampfpanzern und Schützenpanzern zu bestücken - in Europa und darüber hinaus. Potenziell nannte Rheinmetall-Chef Armin Papperger Osteuropa, die USA, den Nahen Osten und Australien als Abnehmer.



Ursprünglich wollte Leonardo mit dem Rheinmetall-Konkurrenten KNDS zusammenarbeiten. Bei den Verhandlungen kam es aber zum Bruch. Mit einer Genehmigung der Zusammenarbeit durch die Behörden wird bis Anfang 2025 gerechnet.



Neuer Auftrieb für die Rheinmetall-Aktie

Die Perspektiven der neuen Zusammenarbeit könnten auch der Aktie von Rheinmetall nutzen, um wieder die Marke von 500 Euro an der Börse zu überschreiten. Zumindest die Analysten bleiben bei dem Titel weiter bullisch.

Kürzlich hob MWB Research das hauseigene Kursziel für Rheinmetall von 645 auf 650 Euro an. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei rund 616 Euro, was noch einem Upside von über 28 Prozent entspricht. Die Aussichten sind bei Rheinmetall also weiterhin gut.

Mit Material von dpa-AFX



