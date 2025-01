Unternehmensprofil

Die SUSS MicroTec SE sieht sich als einen führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. Das Segment "Advanced Backend Solutions" umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Lösungen in den Produktlinien Imaging, Coating und Bonding. Hier werden Mask-Aligner und UV-Projektionsscanner (Imaging), Belacker und Entwickler (Coating) sowie temporäre und permanente Bonder (Bonding) angeboten. Die Fertigung erfolgt in Deutschland und Taiwan. Das Segment Photomask Solutions umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Anlagen, die bei der Herstellung oder Reinigung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie eingesetzt werden. Mit einer globalen Infrastruktur unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme.

Offizielle Webseite: www.suss.com