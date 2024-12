Diese Aktie verspricht atemberaubende Kurschancen: Über 1000 Prozent Potenzial, sagen die Analysten von Jefferies. Doch welches Unternehmen steckt dahinter – und lohnt sich jetzt ein Einstieg?

Wenn renommierte Analysten so optimistisch auf eine Aktie blicken und von einem Kursplus von über 1000 Prozent sprechen, sollten Anleger aufmerksam werden. Möglicherweise handelt es sich hier um eine der nächsten großen Wachstumsstorys am Aktienmarkt.

Aktuell richten die Analysten von Jefferies ihren Blick auf ein Unternehmen aus dem Biotech-Sektor. Diese Branche könnte laut Jefferies in den kommenden Jahren kräftig durchstarten. Ein Grund dafür ist die veränderte Marktdynamik nach der Wahl von Donald Trump als US-Präsident.

„Trumps Wahlsieg bringt neue Marktdynamiken ins Spiel. Erstens implizieren seine Steuer- und Regulierungspolitiken ein risikofreudigeres Umfeld, das Investitionen und Fusions- und Übernahmeaktivitäten fördert. Dies begünstigt eine Neubewertung der kleineren Biotech-Unternehmen“, so die Analysten von Jefferies, wie das Finanzportal "TipRanks" berichtete.

Doch welcher Biotech-Kandidat hat das Zeug zum Überflieger? Die Analysten von Jefferies sehen besonders großes Potenzial bei einem Unternehmen: Metagenomi.

Metagenomi: Über 1000% Kurschance laut Jefferies

Metagenomi ist ein Biotech-Unternehmen, das mit moderner Metagenomik-Technologie neue Werkzeuge für die Gen- und Zelltherapie entwickelt. Ziel ist es, Krankheiten auf DNA-Ebene zu behandeln – ein vielversprechendes Feld, das stark wachsen soll.

Der Markt hat enormes Potenzial: Laut Precedence Research wird die Branche bis 2033 jährlich um etwa 19 Prozent zulegen. Das Unternehmen wird übrigens von namhaften Größen wie Bayer und Moderna unterstützt – auch diese scheinen also an das Potenzial zu glauben.

Allerdings ist die Aktie seit dem Börsengang deutlich gefallen und liegt derzeit über 80 Prozent im Minus. Doch genau das sieht Jefferies als Gelegenheit: Die Analysten bewerten die Aktie als unterbewertet und heben die breite Plattform von Metagenomi hervor, die mehrere Genom-Editierungsfunktionen bietet.

„Obwohl die ersten Tests am Menschen in den führenden HemA- und PH1-Programmen möglicherweise erst 2026 beginnen, könnten PoC-Daten an Tieren im Zeitraum >2024 sowie potenzielle Geschäftsabschlüsse die Plattform weiter stärken und die Aktie deutlich nach oben treiben“, heißt es von Jefferies laut TipRanks.

Fazit Hohe Chancen, hohes Risiko: Es sei betont, dass es sich bei Metagenomi um eine sehr risikoreiche Aktie handelt. Anleger sollten nur mit überschaubaren Beträgen einsteigen. Zudem ist die Aktie aktuell nur in den USA handelbar, was mit höheren Gebühren verbunden sein kann. Trotzdem: Die Analysten von Jefferies setzen ein Kursziel von 21 US-Dollar – das wäre ein Potenzial von über 1000 Prozent. Andere Analysten schließen sich an, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,50 US-Dollar und einer Kurschance von 845 Prozent. Wer noch nach der nächsten Wachstumschance sucht, könnte Metagenomi ins Auge fassen – allerdings nur mit einer gesunden Portion Vorsicht.

