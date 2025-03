Bei dieser beliebten Dividendenaktie mit einem KGV von lediglich 9,8 und einer Ausschüttungsrendite von 6,5 Prozent könnte sich jetzt für Anleger eine unglaubliche Kaufchance mit hohem Kurspotenzial bieten. Zeit, hier zuzuschlagen?

Die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto fällt aktuell stückweise weiter nach unten. Doch während Anleger dadurch langsam die Hoffnung in die beliebte Dividendenaktie verlieren, könnte sich jetzt tatsächlich eine unglaubliche Kaufchance ergeben.

Unglaubliche Kaufchance bei dieser Aktie mit 6,5% Dividendenrendite

Denn die Rio Tinto-Aktie läuft an der Börse nicht etwa wegen operativer Probleme schlecht, sondern in erster Linie wegen der schwachen Konjunktur in China. Letztere lastet wiederum auf den Rohstoffpreisen, was den Gewinn des britisch-australischen Konzerns drückt.

Allerdings sind im Reich der Mitte bereits Maßnahmen für eine Stabilisierung der Konjunktur in Form von milliardenschweren Fiskalpaketen angekündigt worden. Zudem hat der KI-Chatbot DeepSeek zuletzt für Euphorie an den Börsen Chinas gesorgt.

Angesichts dieser Gemengelage könnte sich ein baldiges Comeback der Aktie von Rio Tinto abzeichnen. In einem solchen Fall wäre die aktuelle Bewertung mit KGV 9,8 und die Dividendenrendite von 6,5 Prozent enorm attraktiv für Anleger, die noch einsteigen möchten.

Analysten sehen massives Kurspotenzial

Übrigens sind auch die Analysten dieser Meinung und sehen bei dem Titel im Schnitt 31 Prozent an Kurspotenzial. Besonders optimistisch war zuletzt die Investmentbank Goldman Sachs, die von einer potenziellen Einstiegschance sprach und sogar eine Upside von 46 Prozent sieht.

Auch BÖRSE ONLINE rät bei dem Titel aktuell zum Kauf. Kursziel: 75 Euro, was vom aktuellen Niveau einer Upside von 36 Prozent entspricht.

