Schon seit einigen Jahren laufen diese besonderen Aktien unter dem Radar. Das ändert sich seit einigen Monaten aber deutlich. Müssen Anleger jetzt ganz schnell sein, um noch Gewinne einzufahren?



Europa bleibt für Aktionäre ein Sorgenkind. Viele Expertenhäuser wie DWS oder Donner & Reuschel sind sich einig, dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr im Vergleich zu den USA deutlich geringer ausfallen dürfte. Zwar sei man für die Zukunft noch verhalten positiv, kurzfristig wird das Wachstum aber durch zu hohe Kosten, zu viel Bürokratie und mangelnde Planungssicherheit ausgebremst. Für einen Sektor könnte es aber besser laufen. Anleger müssen unter Umständen jedoch schnell sein.



Werden europäische Nebenwerte unterschätzt?

Die Experten der Deka Bank haben nämlich eine Unterbewertung europäischer Nebenwerte festgestellt. Noch vor einigen Jahren habe sich das Gewinnwachstum auf einem ähnlichen Niveau wie das der Großkonzerne bewegt. Teilweise wurde die Performance sogar übertroffen. Die Inflation und ein schwächelndes wirtschaftliches Umfeld hatten den Abstand zwischen Large- und Small-Caps aber anwachsen lassen.

Aufholpotenzial scheint vorhanden, da sich Nebenwerte in Phasen eines wirtschaftlichen Aufschwungs besser als die größeren Pendants entwickeln. „Bei europäischen Small Caps ergibt sich in den kommenden zwei Jahren ein positives Chance-Risiko-Verhältnis, deswegen empfehlen wir, diese spürbar im Portfolio beizumischen“, so Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka Bank.



Diese ETFs bieten sich für ein Investment in europäische Nebenwerte an

Dass sich die Performance der Nebenwerte wieder erholt, zeigt auch ein Vergleich des STOXX Europe Mid 200 und STOXX Europe Small 200 mit dem STOXX Europe Large-Index. Nebenwerte haben dort in den letzten Monaten auch durch die Zinssenkungen den Abstand zu den Large Caps etwas verringert, Aufholpotenzial ist aber dennoch reichlich vorhanden. Interessierte können beispielsweise über ein Investment in einen ETF auf die „kleinen“ STOXX Europe-Indizes nachdenken.

Lesen Sie auch: Zwischen den Jahren knallt´s: Jetzt Aktien von FMC, Deutsche Wohnen und LPKF kaufen?



Oder: Kracht es bald an den Märkten? Das ist für Experten jetzt ein Warnsignal