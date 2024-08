Weniger stark als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Unterstützung verliehen – könnte der DAX damit seinen siebten Gewinntag in Folge verbuchen? So reagieren die Aktien.

In den USA hat sich der Preisauftrieb im Juli unerwartet abgeschwächt – und das gefällt dem DAX. Er liegt aktuell 0,5 Prozent im Plus und steht bei 17.892 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf den siebten Börsentag in Folge mit Gewinnen zu, auch wenn die zuletzt überschaubar blieben. Ähnlich sieht es auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus. Er liegt 0,4 Prozent im Plusund steht bei 4.714 Punkten.

Im Juli sind die Verbraucherpreise in den USA auf Jahressicht um 2,9 Prozent gestiegen. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Das könnte der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für die an den Finanzmärkten erwarteten Zinssenkungen geben.

Kommen jetzt bald Zinssenkungen?

Die Fed steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. An den Finanzmärkten gilt eine Zinssenkung im September als ausgemacht.

Auch ein größerer Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte wird nicht mehr ausgeschlossen. Die Fed strebt eine Inflation von zwei Prozent an. Neben der rückläufigen Inflation sprechen auch schwächere Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten für eine Senkung. Die US-Notenbank hat zwar eine Zinssenkung signalisiert, aber diese von der Datenentwicklung abhängig gemacht. Die Sorgen um die US-Wirtschaft hatte zeitweise zu Finanzmarktturbulenzen geführt.

Aktie von RWE fällt stark

Das Schlusslicht im DAX bildet von der Performance her derzeit die Aktie von RWE mit einem Minus von vier Prozent. Bei RWE monierten Börsianer, dass der Stromerzeuger nach einem guten zweiten Quartal die Jahresziele nicht angehoben habe.

Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr erschienen die Ziele des Energiekonzerns nun konservativer, sagte ein Händler. Analyst Javier Garrido von JPMorgan glaubt, dass wegen der ausgebliebenen Anhebung des Ausblicks die Papiere deshalb zunächst unter Druck geraten könnten, würde dies aber als Kaufgelegenheit sehen.

