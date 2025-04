Der DAX gerät heute erneut unter Druck, denn der US-chinesische Zollstreit eskaliert immer weiter. Besonders im Fokus: Die Aktien von Vonovia und MTU.

Kein guter Wochenausklang für den DAX: Der deutsche Leitindex liegt aktuell 1,11 Prozent im Vergleich z um Vortag im Minus und steht bei 20.334 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,8 Prozent im Minus liegt und bei 4.781 Punkten steht. Der Grund: Eine Verschärfung des amerikanisch-chinesischen Zollstreits.

„Die Aktienmärkte zahlen den Preis für das Vabanque-Spiel des US-Präsidenten", kommentierte James Butterfill, Forschungsleiter bei der auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Investmentgesellschaft CoinShares, das Handelsgeschehen. Die Volatilität an den Börsen habe zuletzt sogar die des Bitcoin übertroffen.

Jüngst hatte US-Präsident Donald Trump die länderspezifischen Sonderzölle für die meisten Länder ausgesetzt. Sein erratisches Handeln hält damit an, zumal er gleichzeitig den Konfrontationskurs mit China immer weiter verschärft. Inzwischen liegt der Importzoll für chinesische Waren bei 145 Prozent. Doch auch China gibt nicht nach und erhöhte seinerseits den Zollsatz für US-Importe auf 125 Prozent. Die Wirtschaftssorgen der Anleger werden damit nicht weniger.

Zumindest von den US-Börsen droht dem DAX kein Gegenwind. Nach der starken Kurserholung zur Wochenmitte war es dort mit den Kursen am Donnerstag zwar wieder klar bergab gegangen - aktuell zeichnet sich aber eine freundliche Eröffnung ab.

Bereits vor dem Handelsbeginn in New York legten einige US-Banken Quartalszahlen vor. Einfluss auf den deutschen Markt und die hiesigen Bankentitel hatten diese allerdings nicht. Auch die monatlichen US-Erzeugerpreise, die wie am Vortag schon die Verbraucherpreise eine überraschend deutliche Abschwächung der Teuerung belegten, gaben dem DAX einen kleinen positiven Impuls.

Aktien von Vonovia und MTU beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell mit einem Plus von fast fünf Prozent die Aktie von Immobilienkonzern Vonovia, denn defensive und zinssensible Werte sind heute gefragt.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von aktuell fünf Prozent hingegen die Aktie von MTU – zyklische Werte geraten heute besonders unter Druck.

