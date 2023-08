Darum rät der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt Vanguard jetzt zu Value-Aktie und behauptet, dass diese so günstig seien wie seit Jahren nicht mehr.

Die Zinsen sind auf Rekordhoch, Tech-Aktien stagnieren und Anleihen werden für immer mehr Anleger attraktiv. Doch laut den Experten von Vanguard ist es jetzt Zeit Aktien zu kaufen, besonders Value-Aktien, da diese laut dem Vermögensverwalter so günstig sind wie seit dem Corona-Crash nicht mehr.

Value-Aktien sind so günstig wie seit Jahren nicht mehr

Denn unter der Leitung von Kevin DiCiurcio hat das Capital Markets Team bei Vanguard in einer Studie herausgefunden, dass gerade am Aktienmarkt das Interesse an Techaktien durch Anleger weiterhin hoch bleibt, während Value-Titel vernachlässigt werden.

Dies resultiert laut den Experten nicht nur darin, dass sich hieraus asymmetrische Chancen ergeben könnten, sondern auch dass Value-Aktien momentan extrem günstig bewertet sind.

So führten die Experten auf Basis einen Wachstum/Preis Verhältnisses von Aktien an, dass Value Titel so günstig seien wie seit dem Corona-Crash nicht mehr, während sich Wachstumswerte eher in einem Hype befinden dürften.

Vanguard rät jetzt zu Value-Aktien

Aus diesem Grund rät das Capital Markets Team des Vermögensverwalters jetzt zu Value-Aktien, nicht nur aus Bewertungsgeschichtspunkten, sondern auch weil Value Aktien gerade in unsicheren Zeiten dazu tendieren besser zu laufen als der Markt. So schrieb DiCiurcio in seiner Studie:

„Angesichts der relativen Bewertungen und der wirtschaftlichen Bedingungen könnte eine Übergewichtung von Value-Aktien dazu beitragen, die niedrigen Renditen des breiten Marktes auszugleichen, die wir im nächsten Jahrzehnt erwarten.“

So können Sie in Value-Aktien investieren

Wenn Sie also jetzt in Value-Aktien investieren wollen, gibt es für Sie einige Möglichkeiten. Einerseits gibt es viele „klassische“ Value ETFs wie etwa den Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF, aber auch die Möglichkeit sich ein eigenes Portfolio über Value Aktien aufzubauen.

Inspiration dazu finden Sie hier: Mega günstig PLUS mega hohe Dividenden bei diesen 15 Industrie-Aktien aus Amerika und Europa

Aber auch über eines unserer Index-Zertifikate können Sie in Value-Aktien investieren, etwa über den Börse Online Stabile Werte Index.

Lesen Sie auch:

Diese bekannte Dividenden-Aktie stieg dieses Jahr schon um 50 Prozent und bietet fast 4 Prozent Dividendenrendite

Oder:

Bei diesen zwei Value-ETFs liegt das KGV unter 10 und das KBV unter 1,0