Die Aktie von Varta hat kürzlich eine massive Rallye hingelegt und ist binnen der vergangenen fünf Handelstage um 149 Prozent im Kurs gestiegen. Doch trotz des rasanten Anstieges sollten Anleger bei dem Batteriehersteller jetzt eines tun, und zwar verkaufen.

Die Aktie von Varta in diesem Jahr bereits massiv abgestürzt. Erst belastete eine Cyber-Attacke das Unternehmen, dann flog man wegen des verzögerten Jahresabschlusses aus dem SDAX, dann drängten die Gläubiger den Batteriehersteller in eine Sanierung, die womöglich in der Enteignung der Bestandsaktionäre münden könnte. Seit Jahresanfang steht damit aktuell ein Minus von 75 Prozent bei den Papieren. Auf Sicht von fünf Jahren eines von Minus 92 Prozent.

Varta-Aktie macht 149 Prozent in einer Woche

Doch in den vergangenen fünf Handelstagen ist Varta an der Börse um 149 Prozent gestiegen. Grund dafür sind insbesondere die Aussagen des Mehrheitsaktionärs Michael Tojner gegenüber der FAZ. Darin sagte er, dass ein Plan für die Sanierung bis Ende August/ Anfang September vorliegen dürfte und machte Aktionären so Hoffnung.

Allerdings sieht die Realität für Privatanleger aktuell anders aus. Das eingeleitete StaRUG-Verfahren zur Sanierung des Unternehmens dürfte bei erfolgreicher Durchführung das Eigenkapital auf 0 setzen, also Anleger enteignen. Nur Großinvestoren wie Tojner und der Autobauer Porsche dürften weiter an dem Batteriehersteller beteiligt sein.

Darum sollten Anleger jetzt dringend verkaufen

Daher haben Anleger vermutlich bald wertlose Anteilsscheine in Form von Varta-Aktien im Depot. Angesichts dessen gibt es aktuell nur einen sinnvollen Schritt, mit den Papieren umzugehen: Den starken Kursanstieg für einen Verkauf nutzen.

Denn obwohl jetzt sehr viel Hoffnung in den Papieren eingepreist ist, spricht die fundamentale Lage eindeutig gegen Varta. Weshalb BÖRSE ONLINE bereits seit Längerem zum Verkauf der Papiere rät.

Lesen Sie auch:

Analyst: Warum morgen die Angst an die Märkte zurückkehren könnte

Oder:

Ruhe fürs Depot: 30 Aktien mit niedriger Volatilität – Diese Werte steigen schön und schwanken wenig