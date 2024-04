Wenn Cathie Wood und Warren Buffett auf dieselbe Aktie setzen, will das schon etwas heißen. Was dahintersteckt und ob Sie es den beiden gleichtun sollten

Sie zählen zu den wohl bekanntesten Investoren der Welt: Warren Buffett (93) und Cathie Wood (68). Doch obwohl beide für ihre Auswahl bei Aktien legendär sind, ähneln sie sich in ihrem Stil eigentlich so gar nicht.

Während Buffett etwa als eher konservativer Value-Investor gilt, der dividendenstarke und solide Unternehmen bevorzugt, so konzentriert sich Wood vor allem auf innovative und wachstumsstarke Tech-Werte. Wenn also beide Investoren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sich bei einer Aktie einig sind und die dann auch noch zu den Magnificent 7 gehört, will das schon etwas heißen.

Warren Buffett und Cathie Wood setzen beide auf diese Tech-Aktie

Bei dieser Aktie handelt es sich um keine unbekannte, sondern um die des E-Commerce-Giganten Amazon. Sowohl bei Warren Buffett als auch bei Cathie Wood findet sich diese Aktie im Portfolio. Buffett besitzt derzeit etwa zehn Millionen Papiere davon und gab schon des Öfteren zu, dass er es bereut, nicht schon früher in die Aktie investiert zu haben.

Bei Cathie Wood ist Amazon eine der Top-10 Positionen im Ark Space Exploration ETF, sie besitzt über 8,7 Millionen Aktien. Es ist bekannt, dass Gründer Jeff Bezos ein großer Fan vom Weltraum ist. Wie Reuters berichtete, strebt jedoch auch Amazon nach den Sternen und hat mit seinem Satelliten-Breitbandnetz Projekt Juiper den Plan, ein himmelsumspannendes Netzwerk aufzubauen, das Internetdienste aus dem Weltraum überträgt.

Die eigentliche Chance ergibt sich bei der Aktie aber vor allem durch das Thema künstliche Intelligenz…

Amazon – darum lohnt sich der Einstieg jetzt erst recht

Keine Frage: Die Amazon-Aktie ist im vergangenen Jahrzehnt bereits enorm gestiegen und konnte auch 2023 von der Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Diese Begeisterung reißt nicht ab: Auch seit Jahresanfang liegt die Aktie bereits wieder rund 25 Prozent im Plus. Dennoch wird sich – wie bei einigen anderen Tech-Giganten auch – vor allem in den kommenden Jahren, das volle Potenzial, das KI mit sich bringt, erst noch entfalten und schließlich auch in den Zahlen zeigen.

So kann Amazon sein Geschäft durch KI nicht nur im Bereich des bekannten Online-Handels einsetzen, sondern auch in seinem wichtigen Cloud-Dienst AWS, mit dem Amazon noch immer führend ist. Damit vereint Amazon gleich zwei große Wachstumschancen, denn neben dem gigantischen Markt für KI soll außerdem der Cloud Computing Markt laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr rund 14 Prozent wachsen.

Schon vergangenes Jahr machte Amazon klar: KI steht im Fokus aller Bemühungen. „Unser generatives KI-Geschäft wächst sehr, sehr schnell“, sagte CEO Andy Jassy gegenüber Analysten.

Für das laufende Geschäftsjahr und auch das folgende erwarten Analysten deutliche zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn je Aktie. Für das erste Quartal könnte sogar ein Plus von über 160 Prozent auf 1,04 US-Dollar je Aktie drin sein. Zudem ist die Aktie trotz des Hypes um KI und dem starken Anstieg auch noch günstig bewertet mit einem KGV von derzeit 37 – das durchschnittliche der vergangenen fünf Jahre liegt bei 54. Die deutliche Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 209 US-Dollar eine durchschnittliche Kurschance von 13 Prozent. Die Analysten von Jefferies sehen mit 225 US-Dollar derzeit sogar Chancen von über 20 Prozent.

