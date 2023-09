Die Visa Aktie ist eine der erfolgreichsten im Finanzsektor. Das Unternehmen expandiert dabei beständig. Warum sehen die Zukunftsaussichten für Visa so gut aus und wie bewertet die Börse das Papier? Von Valentin Redl

Zahlungsriese mit Zuwachs

Visa ist der weltweit größte Zahlungsdienstleister, der über ein Netzwerk von mehr als 3,6 Milliarden Karten und 70 Millionen Händlern verfügt. Das Unternehmen verdient Geld, indem es Gebühren für jede Transaktion erhebt, die über seine Plattform abgewickelt wird. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Visa einen Umsatz von 29,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg um 19 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar.

Visa profitiert von der steigenden Nachfrage nach bargeldlosen Zahlungen, die durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurde. Laut einer Studie von Visa haben 78 Prozent der Verbraucher weltweit ihr Zahlungsverhalten aufgrund von Covid-19 verändert. Dabei bevorzugen sie kontaktlose Karten oder mobile Wallets, die auf der Visa-Technologie basieren. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit Coinbase geschlossen, um eine Krypto-Debitkarte anzubieten.

Unübertroffenes Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Visa bleibt unübertroffen. Es baut auf dem Netzwerkeffekt auf, also Händler bieten Visa-Kartenzahlung an, weil die meisten Kunden Visa benutzen und Kunden, beziehungsweise die Banken der Kunden, entscheiden sich bei Kartenneuanschaffung für Visa, weil die meisten Händler dies als Zahlung akzeptieren. Konkurrenz, außer von Mastercard, ist entsprechend nicht zu erwarten.

Aktie mit Aufwärtspotenzial

Die Visa Aktie hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und seit 2016 mehr als 200 Prozent an Wert gewonnen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 515 Milliarden US-Dollar, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 32 entspricht. Damit ist die Aktie zwar nicht billig, aber auch nicht überbewertet im Vergleich zu anderen Technologieunternehmen. Die Bilanz von Visa ist solide, mit einer gesunden Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent.

Die Chartanalyse zeigt, dass die Visa Aktie sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet, der durch eine steigende Trendlinie unterstützt wird. Am Mittwoch erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch bei 250,58 US-Dollar. Ein Anstieg über dieses Allzeithoch könnte ein neues Kaufsignal generieren. Gleichzeitig ist auch eine Konsolidierung aufgrund von Gewinnmitnahmen möglich, die eine gute Einstiegsgelegenheit bieten könnte.

