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Visa Inc.

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WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 50,73 45,79 40,00 35,93 32,65
    Nettogewinn (Mrd) 27,78 25,20 20,06 19,74 17,27
    Gewinn/Aktie 14,82 12,54 10,22 9,74 8,29
    Dividende/Aktie 3,02 2,70 2,36 2,08 1,80
    Rendite (%) 0,83 0,74 0,69 0,76 0,78
    KGV 24,50 27,73 33,40 28,23 27,75
    KUV 13,42 15,26 14,50 13,26 11,23

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die VISA Inc. bietet Banken in mehr als 20 Ländern elektronische Zahlungssysteme an. Dazu gehören Kreditkarten der Marken Visa, PLUS und Interlink. Die Partner stellen Einzelhändlern und anderen Serviceanbietern Terminals zur Verfügung, an denen Verbraucher mit Debitorenkarten entweder mit Unterschrift, PIN oder auch "kontaktlos" ihren Einkauf oder erhaltene Dienstleistungen bezahlen können. Visa selbst vergibt weder Kredite noch legt der Konzern Zinssätze fest. Derartige Modalitäten definiert das Kreditinstitut, das die Karten an seine Kunden ausgibt. Visa garantiert für die reibungslose Transaktion des Zahlungsvorgangs und verlangt dafür Gebühren vom Kunden. Der Konzern hat nur ein berichtsfähiges Geschäftssegment: "Payment Services". Mit einem Emissionsvolumen von 17,9 Mrd. US-Dollar war die Visa Inc. 2008 das bis dato größte IPO in der US-Geschichte. In Europa agiert der Konzern über den eigenständig geführten Lizenznehmer Visa Europe.

    Offizielle Webseite: https://usa.visa.com/

    Aktionärsverteilung