Volkswagen steht weiter unter Druck. Ab heute ist der neue Chef Oliver Blume am Steuer und hat direkt viele große Themen auf dem Tisch. Zudem blicken Anleger gespannt auf den Porsche-Börsengang. Was jetzt für Investoren wichtig ist.

Heute tritt der neue Chef Oliver Blume sein Amt bei Volkswagen an. Und wie es aussieht, darf Blume sich direkt mit großen Aufgaben beschäftigen. Nicht nur soll dieses Jahr noch der riesige Börsengang von Porsche über die Bühne gehen - übrigens dürfte die Ankündigung für konkrete Schritte und Zahlen zeitnah folgen - er muss den Autokonzern auch durch eine sehr unruhige Zeit führen. Doch scheinbar ist Blume gut vorbereitet, denn bereits heute ändert er wichtige Strategien des Konzern.

Welcome CEO Oliver Blume, thank you @Herbert_Diess!



“Teamwork, focus & implementation are my key priorities. Volkswagen is on the right course. The Board around Herbert Diess has done a good job strategically and technologically. Now we have to deliver.” - CEO Blume pic.twitter.com/AEs3AIp62B