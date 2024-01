Für die Volkswagen-Aktionäre war das vergangene Jahr sicherlich wenig befriedigend. Es gibt Hoffnung auf bessere Zeiten, denn seit einem Monat zeigt die Aktie eine relative Stärke gegenüber dem deutschen Leitindex. Die Trendwende könnte 2024 gelingen, das sind die Gründe.



Während die Aktie Ende Oktober ein drei-Jahrestief markierte, so scheint sich dich die Situation bei der VW-Aktie langsam zu verbessern. So konnte der Anteilsschein auf Sicht von einem Monat etwas mehr als vier Prozent zulegen, während der DAX gerade mal ein halbes Prozent an Wert gewinnt.



US-Absatzahlen überzeugen

Maßgeblich hierfür verantwortlich ist der verbesserte Newsflow seitens des Konzerns. So konnte VW mit guten US-Absatzzahlen überzeugen. Die Kernmarke VW steigerte den Absatz im vierten Quartal um 39,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Gesamtjahr 2023 erhöhte sich der Absatz in den USA um 9,3 Prozent.



Gute Testergebnisse

Bei der Entwicklung der Feststoffbatterie mit dem US-Partner QuantumScape machen die Wolfsburger gute Fortschritte. So habe die im VW-Labor Salzgitter getestete Feststoffbatterie sehr erfreuliche Ergebnisse geliefert. Bei etwas mehr als 1000 Ladezyklen und einer Gesamtreichweite von etwa 500.000 Kilometern habe die Zelle am Ende des Langzeittests noch über eine Ladekapazität von 95 Prozent verfügt.



Fazit Die schlechten Nachrichten aus dem VW-Konzern dürften in den Kursen weitestgehend eingepreist sein. Die seit einem Monat herrschende relative Stärke gegenüber dem DAX sind ein gutes Anzeichen für ein besseres Börsenjahr 2024. Bei einem 2024er-KGV von 4 und einer aktuellen Dividendenrendite von 7 Prozent ist die Aktie attraktiv bewertet. BÖRSE ONLINE hat die Aktie Ende November mit Kursziel 132 Euro und Stopp 80 Euro zum Kauf empfohlen.



