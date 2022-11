Ungeachtet der Diskussionen über eine zu starke Abhängigkeit vom Chinageschäft macht VW-Vorstand Brandstätter klar, warum der chinesische Markt für Wolfsburg so wichtig ist. Von Wolfgang Ehrensberger

In einem mit dem „Handelsblatt“ hat VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter die Bedeutung des chinesischen Marktes für den Volkswagen-Konzern bekräftigt, der dort 40 Werke betreibt. Der chinesische Markt sei ein „Fitnesscenter“ für Autobauer, vor allem bei Elektromobilität, sagte Brandstätter. „Der Markt entwickelt sich technologisch extrem schnell.“ Der China-Vorstand verteidigte Investitionen von zwei Milliarden Euro in eine Partnerschaft mit dem chinesischen Softwareentwickler Horizon, vor allem um mit Technologie für das Autonome Fahren wettbewerbsfähig zu bleiben.

VW verfehlt Jahresabsatzziel von 3,85 Millionen Fahrzeugen in China

Zur Diskussion über eine zu starke Abhängigkeit vom chinesischen Markt sagte Brandstätter, VW setzte bereits auf eine starke Diversifizierung des Absatzvolumens und investiere beispielsweise in den USA. Einen Großteil der Mittel für die digitale Transformation verdiene VW jedoch in China. „Wenn wir in der Region jetzt nicht mehr investieren, spielen wir auf diesem wichtigen Markt in drei Jahren keine Rolle mehr.“ In keiner anderen Weltregion gebe es ein solches Marktpotenzial. Bis 2030 sei mit 28 bis 30 Millionen Fahrzeugen zu rechnen.

In diesem Jahr soll die Zahl der Neuzulassungen in China bei 22 Millionen und damit auf Vorjahreshöhe liegen. VW werde mit 3,3 Millionen Autos ebenfalls auf Höhe des Vorjahresabsatzes bleiben und mit einem Marktanteil von 16 Prozent seine Position als Nummer eins verteidigen. Dass das ursprüngliche Jahresziel von 3,85 Millionen Fahrzeugen verfehlt werde, begründete Brandstätter mit Halbleiter-Engpässen und Lockdowns.

Unterdessen steht die Bundesregierung nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit erst am Anfang der Debatte über eine neue China-Strategie. Er reagierte damit auf Medienberichte, wonach die Bundesregierung Unternehmen im China-Geschäft sehr strikte Regeln auferlegen wolle.





