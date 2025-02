Mit welchen Aktien wird man reich? Am besten noch: sogar Millionär? Warum diese drei Kandidaten für Ihr Depot dabei besonders interessant sein könnten.

Es ist der Traum vieler Anleger: durch geschickte Investitionen ein Vermögen aufzubauen – idealerweise sogar in Millionenhöhe. Doch so einfach, wie es klingt, ist es natürlich nicht. Allerdings ist es auch nicht so schwer, wie viele in Deutschland annehmen. Wer sich intensiv mit dem Aktienmarkt beschäftigt, eine durchdachte Strategie verfolgt und eine realistische Risikoeinschätzung hat, kann sein Kapital mit der Zeit erheblich vermehren.

Neben einer fundierten Recherche spielen dabei auch Faktoren wie die persönliche Risikobereitschaft, der Anlagehorizont und die Höhe der Investitionssumme eine entscheidende Rolle. Eine Erfolgsgarantie gibt es leider nicht – doch es gibt Aktien, bei denen die Wahrscheinlichkeit für hohe Gewinne deutlich besser ist als bei anderen.

Das Beste: Wir haben drei spannende Kandidaten gefunden, bei denen die Chancen, durch Investitionen ein beachtliches Vermögen aufzubauen, besonders gut stehen.

3 Reich-Macher-Aktien: Können diese Investments Sie zum Millionär machen?

Es gibt zahlreiche Methoden und Meinungen darüber, wie man die besten Aktien findet. Für unsere Auswahl haben wir uns einer künstlichen Intelligenz (KI) bedient – einer Technologie, die auf eine riesige Datenbasis zugreifen kann und somit bei ihren Analysen eine Vielzahl an Informationen berücksichtigt.

Konkret haben wir die wohl bekannteste KI der Welt genutzt: den Chatbot GPT-4 von OpenAI. Dabei griffen wir auf die Premium-Version zurück, um möglichst fundierte Antworten zu erhalten. Auch wenn die KI-Antworten teils gekürzt sein können, bleibt der Kern der Analyse stets erhalten.

Unsere Frage an den Chatbot lautete also ganz direkt: Welche Aktien haben das Potenzial, einen zum Millionär zu machen?

ChatGPT: Aktien, die das Potenzial haben, einen zum Millionär zu machen, gehören oft zu einer von drei Kategorien:

1. Hochwachstumsunternehmen (z. B. Technologie, Künstliche Intelligenz, Biotech)

2. Turnaround-Unternehmen mit starkem Erholungspotenzial

3. Langfristige Qualitätsaktien mit starkem Zinseszinseffekt (Compounder)

1. Hochwachstumsunternehmen

• Nvidia (NVDA) – Marktführer in KI-Chips, enormer KI-Boom

• Super Micro Computer (SMCI) – Server-Spezialist mit KI-Fokus

• Tesla (TSLA) – Autonomie, Robotik und Energie-Sektor

• Palantir (PLTR) – KI & Big Data-Analytik für Unternehmen und Militär

• CrowdStrike (CRWD) – Cybersecurity für Unternehmen

• ASML (ASML) – Monopolstellung bei EUV-Lithographie für Chips

• Arm Holdings (ARM) – Spezialist für energieeffiziente Chips in Smartphones & KI

2. Turnaround-Kandidaten

• Intel (INTC) – Könnte durch eigene Foundry und KI-Wachstum wieder stark werden

• Alibaba (BABA) – Starke Marktposition, aber politisches Risiko in China

• PayPal (PYPL) – Wenn das Unternehmen seine Strategie verbessert

3. Langfristige Qualitätsaktien mit hohem Zinseszinseffekt

• Apple (AAPL) – Starke Marke, Ökosystem, Wearables & KI

• Microsoft (MSFT) – Cloud (Azure), OpenAI-Investment

• Google (GOOGL) – Führend in Suchmaschinen & KI

• Amazon (AMZN) – Cloud-Wachstum & E-Commerce-Dominanz

• LVMH (MC.PA) – Luxusgüter-Konglomerat mit globalem Markenwert

• Berkshire Hathaway (BRK.B) – Warren Buffetts Holding für stabile, langfristige Gewinne

Sonderfall: ETFs für langfristige Millionärsstrategie

Wenn du nicht auf Einzelaktien setzen willst, bieten sich ETFs mit breiter Streuung an:

• S&P 500 ETF (z. B. VOO, SPY, IWDA) – Langfristige Durchschnittsrendite von 8–10 % p.a.

• Nasdaq 100 ETF (z. B. QQQ, QQQM) – Hohe Wachstumsdynamik durch Tech-Aktien

• ARK Innovation ETF (ARKK) – Hohe Risikobereitschaft für innovative Aktien

Und wenn du von diesen drei Kategorien dich jeweils hypothetisch für die Aktie entscheiden müsstest, mit denen man dieses Ziel am besten erreicht?

ChatGPT:

1. Hochwachstumsunternehmen

Nvidia

• Warum? Nvidia dominiert den KI-Chip-Markt und profitiert enorm vom aktuellen KI-Boom. Die Nachfrage nach leistungsfähigen GPUs wächst exponentiell, und Nvidia ist der unangefochtene Marktführer in diesem Bereich. Zudem expandiert das Unternehmen in Software, Robotik und autonomes Fahren.

• Risiko? Hohe Bewertung, zyklischer Markt, mögliche Konkurrenz durch AMD oder eigene KI-Chips von Tech-Giganten wie Google oder Amazon.

2. Turnaround-Unternehmen mit starkem Erholungspotenzial

Alibaba

• Warum? Alibaba ist das „Amazon Chinas“ mit einem riesigen E-Commerce- und Cloud-Geschäft. Die Aktie ist aktuell stark unterbewertet, da China-Wirtschaftsängste und regulatorische Unsicherheiten den Kurs drücken. Sollte China wirtschaftlich wieder anziehen und Alibaba seine Cloud-Expansion vorantreiben, hat die Aktie das Potenzial, sich zu vervielfachen.

• Risiko? Regulierungsdruck in China, politische Unsicherheiten, Konkurrenz durch JD.com und Pinduoduo.

3. Langfristige Qualitätsaktie mit starkem Zinseszinseffekt

Microsoft

• Warum? Microsoft ist eines der am breitesten aufgestellten Tech-Unternehmen mit dominanter Marktstellung in Cloud (Azure), KI (OpenAI), Gaming (Xbox & Activision) und Office-Software. Zudem ist das Unternehmen hochprofitabel und hat eine starke Innovationskraft.

• Risiko? Mögliche Regulierung (Monopol-Vorwürfe), Konkurrenz in der Cloud durch Amazon AWS und Google Cloud.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Palantir Technologies, PayPal, Apple, LVMH.