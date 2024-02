Nicht einmal ein Jahr ist die Krise der Regionalbanken in den USA her und erneut besteht die Möglichkeit eines Kollapses bei kleinen und mittleren Geldinstituten. Während eine neue Bankenkrise droht, hoffen einige Anleger sogar auf den Kollaps:

Im März 2023 ist die Silicon Valley Bank zusammengebrochen, nachdem Anleger massiv Geld aus dem Geldhaus abgezogen hatten. Hintergrund: Gerüchte um Liquiditätsschwierigkeiten wegen fauler Kredite für Gewerbeimmobilien und hoher Verluste im Anleihenportfolio hatten die Bank belastet und Sparern massiv Sorgen gemacht.

Jetzt könnte sich das Ereignis der Regionalbankenkrise wiederholen. Einige Anleger bangen, während andere auf genau dieses Ereignis hoffen.

WallStreet bangt um neue Bankenkrise

Denn die Preise für Gewerbeimmobilien fallen seit zwölf Monaten beständig weiter und belasten die Kreditportfolios der Regionalbanken extrem. Gleichzeitig läuft für die Geldhäuser im März die Möglichkeit aus, Staatsanleihen an die Fed zum Wert von 100 zu verkaufen, statt sie nach massiven Zinserhöhungen mit Verlust in der Bilanz stehen zu haben.

Beide Faktoren üben Druck auf die Unternehmen aus und nach einigen schlechten Ergebnissen einiger Geldhäuser ist das Risiko eines Kollapses deutlich angewachsen.

Einige Anleger hoffen auf einen Kollaps

Allerdings hoffen einige Anleger sogar, dass es zu einem solchen Zusammenbruch kommt. Hintergrund: im März 23 griff die Fed mit ihrem Staatsanleihen-Programm ein und erhöhte so wieder kurzfristig ihre Bilanz – druckte Geld.

Sollte die Notenbank infolge der aktuellen Krise erneut eingreifen, so dürfte man eine erneute Erhöhung der Bilanzsumme sehen, was sehr positiv für die Märkte wäre. Denn neues Geld hat in der Vergangenheit häufig zu bullischen Marktphasen geführt.

Anleger müssen sich um Bankenkrise keine Sorgen machen

Dementsprechend bleiben die Aussichten trotz einer potenziellen Regionalbankenkrise in den USA positiv und nach den Ereignissen im März 2023 ist nicht davon auszugehen, dass es zu einer Kettenreaktion in der Branche kommt.

Anleger können sich dementsprechend entspannt zurücklehnen und bei einem Kollaps sogar auf einen positiven Effekt für den Markt hoffen.

Lesen Sie auch:

Diese Spezial-ETFs bieten bis zu 11,1 Prozent Ausschüttungsrendite

Oder:

Deutscher Finanz-Professor verrät: "So verdiene ich mit Aktien viel Geld"