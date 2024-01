Wenn drei Milliardäre auf die gleiche Aktie beim Thema künstliche Intelligenz setzen, will das etwas heißen. Warren Buffett, Bill Gates und Ken Fisher haben alle eine bekannte Tech-Aktie im Portfolio, die nächstes Jahr zweistellig steigen könnte

Sie zählen zu den wohl bekanntesten Milliardären der Welt: Warren Buffett (93), Bill Gates (68) und Ken Fisher (73). Während Buffett und Fisher vor allem durchs Investieren bekannt geworden sind, machte sich Gates durch seinen Tech-Konzern Microsoft einen Namen. Doch auch in der Finanzwelt ist Bill Gates mittlerweile bekannt. Denn der Bill and Melinda Gates Foundation Trust, der das Geld der gleichnamigen Stiftung verwaltet, verfügt über ein milliardenschweres Portfolio, dessen Aktienbestände öffentlich einsehbar sind.

Und ein Blick sowohl auf das Portfolio von Bill Gates, Warren Buffett als auch Ken Fisher zeigt: Alle drei haben bei der selben KI-Aktie zugeschlagen. Sollten Sie es auch?

So viel Wachstumschance steckt in der KI-Aktie von Buffett, Gates und Fisher

Es handelt sich dabei um den E-Commerce-Giganten Amazon. Warren Buffett gab bereits mehrmals zu, dass er es bereue, nicht früher bei Amazon eingestiegen zu sein. Mittlerweile ist die Aktie ein fester Bestandteil seines Portfolios und er besitzt rund zehn Millionen Aktien. Die jüngste Offenlegung seines Portfolios zeigt allerdings, dass er die Position leicht reduziert hat. Nicht so Bill Gates: Der eröffnete die Position gänzlich neu und hat nun 44.000 Stück davon. Ken Fisher stockte seine Position um fast 700.000 Aktien auf und ist nun im Besitz von 41.353.218 Aktien, besitzt also von allen drei Milliardären am meisten Amazon-Papiere.

Amazon lieferte zuletzt ein hervorragendes drittes Quartal – und stellte dabei besonders seine Bemühungen um das Thema künstliche Intelligenz in den Vordergrund. Vor allem in der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) soll dieses zum Einsatz kommen. Der CEO Andy Jassy erklärte Analysten hierzu, dass KI eine Chance von „zig Milliarden“ für Amazons Cloud-Sparte AWS darstellt. „Unser generatives KI-Geschäft wächst sehr, sehr schnell“, so er CEO. Erst im September investierte Amazon zudem rund 2,35 Milliarden Dollar in Anthropic, einen Konkurrenten vom ChatGPT-Macher OpenAI. Zudem startete Amazon für seine Cloudsparte AWS den KI-Dienst „Bedrock“.

Auch die Analysten scheinen vom KI-Potenzial überzeugt. Die deutliche Mehrheit empfiehlt den Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 177,50 Dollar noch eine Kurschance von rund 20 Prozent. Für das laufende und das kommende Geschäftsjahr werden zweistellige Zuwächse beim Umsatz erwartet und der Gewinn je Aktie könnte sich 2023 sogar um fast 390 Prozent auf 3,6 Dollar steigern.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.