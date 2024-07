Warren Buffett setzt auf diese eher unbekannte Dividendenperle und sahnt damit ein enormes Dividenden-Wachstum ab. Warum dieses manchmal sogar wichtiger ist, als die Dividendenrendite an sich. Und um welche Aktie es sich handelt.

Schon im vergangenen Jahr setzte Warren Buffett viel auf japanische Aktien und diese Tradition setzt er auch 2024 fort. Dabei ist Buffett auch bei dieser Japan-Aktie, die immer steigt, involviert und profitiert dabei auch von einem starken Wachstum der Dividendenrendite:

Diese Warren Buffett-Aktie hat ein tramhaftes Wachstum der Dividendenrendite

Dabei handelt es sich um die japanische Itochu-Aktie. Die Dividendenrendite der Itochu-Aktie beträgt 2,46 Prozent und legte in den vergangenen 5 Jahren jedes Jahr im Schnitt um 14 Prozent zu. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Itochu-Aktie weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 50 Euro.

Zwar mögen sich diese 14 Prozent nicht nach besonders viel anhören, doch wenn man eine Dividendenrendite von einem Prozent bekäme und diese sich jedes Jahr um 14 Prozent steigert, dann bekommt man nach 5 Jahren bereits 1,92 Prozent Dividendenrendite auf das Einstiegskapital und nach 10 Jahren sogar 3,7 Prozent Dividendenrendite.

Nicht immer ist bei einer Aktie also nur entscheidend, wie hoch die aktuelle Dividendenrendite ist. Wichtig ist auch das Wachstum der Ausschüttung, damit sich ein sehr schöner Zinseszins-Effekt ergibt. Und dies ist bei der Itochu-Aktie gegeben. Denn sie steigt seit 8 Jahren jedes Jahr und legte enorm zu:

Warren Buffetts Japan-Aktie steigt kräftig

Wie in der Tabelle unten zu sehen ist, legte die Warren Buffett-Aktie in den vergangenen Jahren stark zu. Seit 2020 ist die Börsen-Legende aus Omaha investiert. Dabei liegt das KGV für 2025 bei der Itochu-Aktie trotz des starken Wachstums lediglich bei einem Wert von 11 für das Jahr 2025. Anfang April begann das neue Geschäftsjahr 2024/25. Und dort gab das Unternehmen bekannt, dass es für dieses Jahr eine Gewinnsteigerung von 10 Prozent erwarte. Zudem setzt Warren Buffett bei seiner Japan-Aktie auch auf einen Aktienrückkauf. So sollen 2025 Aktien im Wert von etwa 150 Milliarden Yen (rund 880 Millionen Euro) zurückgekauft werden. Insgesamt gute Voraussetzungen für die Aktie, auch künftig ein Dauerläufer zu bleiben.

Dabei handelt der Traditionskonzern mit Textilien, Metallen, Immobilien, Maschinen, Chemikalien, Lebensmitteln und vielem mehr. Ein moderner Gemischtwarenladen, der durchaus erfolgreich ist.

Weitere Infos zur Itochu-Aktie und drei weitere Aktien, die immer steigen, in die Warren Buffett aber (noch) nicht investiert ist, finden Sie jetzt in unserem Video.

