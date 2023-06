Berkshire Hathaway, das Unternehmen des legendären Investors Warren Buffett, hat seine Beteiligung an fünf japanischen Handelshäusern erhöht. Die Ankündigung von Buffetts verstärktem Interesse an den Unternehmen führte zu einem Anstieg ihrer Aktienkurse und brachte sie auf neue Rekordhöhen. Erfahren Sie, welche Auswirkungen diese Entwicklung auf den Markt hat und wie Buffett's Strategie die Anleger beeinflusst.

Berkshire Hathaway Inc., geleitet von Warren Buffett, hat seinen Anteil an fünf japanischen Handelshäusern erhöht und damit seine Favoriten weiter gestärkt. Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. und Sumitomo Corp. zählen zu den Unternehmen, an denen Berkshire Hathaway nun durchschnittlich über 8,5 Prozent der Anteile hält. Die Ankündigung des legendären Investors, seine Investitionen in diese japanischen Firmen auszubauen, löste einen Anstieg der Aktienkurse aus und führte zu neuen Rekordhöhen.

Warren Buffett mag japanische Aktien

Buffetts Besuch in Japan im April und die darauf folgenden Treffen mit den Führungskräften der Handelshäuser erwiesen sich als äußerst erfolgreich. Die Konzerne, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie dem Gasgeschäft und der Lachszucht tätig sind, verzeichneten im letzten Geschäftsjahr steigende Gewinne aufgrund hoher Rohstoffpreise und des schwachen Yens. Die Unterstützung von Warren Buffett und die Aussicht auf stabile Inflationsraten sowie verbesserte Aktionärsrenditen durch Aktienrückkäufe trugen zur beeindruckenden Performance des japanischen Aktienmarktes bei. Der Topix Wholesale Trade Index, der Unternehmen wie Mitsubishi und andere umfasst, stieg um 39 Prozent und überholte damit sogar Hersteller von elektrischen Geräten.

Dennoch ist trotz Berkshire Hathaway Vorsicht bei japanischen Aktien angebracht

Obwohl die japanischen Aktien von Buffetts Interesse profitiert haben, könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt sein, da der Markt bereits seine erwarteten Käufe eingepreist hat. Nach Angaben von Hiroshi Namioka, dem Chefstratege von T&D Asset Management Co Ltd., könnten die Aktien der Unternehmen und japanische Aktien insgesamt daher vor einer gewissen Herausforderung stehen. Berkshire Hathaway plant jedoch, seine Investitionen in die fünf japanischen Unternehmen weiter auszubauen und strebt einen Anteil von bis zu 9,9 Prozent an. Zusätzliche Käufe bedürfen jedoch der spezifischen Zustimmung des Verwaltungsrats jedes Unternehmens.

Und lesen Sie auch: Cathie Wood verkauft massiv, schnappt sich aber diese zwei Aktien – Lohnt sich hier der Einstieg?

und: Buffetts Börsen-Bonanza: Wie der Starinvestor mit japanischen Aktien Milliarden machte – Die Überraschende Wette auf diese fünf Firmen