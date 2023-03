Er hat es wieder getan! Warren Buffett kauft erneut Anteile einer seiner neuen Lieblingsaktien. Wird er das Unternehmen jetzt vollständig übernehmen? Und was heißt das für Aktionäre?

Warren Buffett hat es wieder getan. Er war wieder in Kauflaune, als er am 13. März und 15. März für fast eine halbe Milliarde US-Dollar Anteile am Öl-Unternehmen Occidental Petroleum erwarb. Buffett kaufte 7,9 Millionen Aktien im Wert von 466,68 Millionen Dollar und erhöhte damit seinen Anteil an Occidental auf 23,1 Prozent. Nun steht sogar im Raum, dass Berkshire Hathaway vielleicht sogar noch mehr mit dem Unternehmen vorhaben könnte. Doch warum kauft Buffett eigentlich noch Ölaktien?

Warum Berkshires Kauf für hunderte Millionen?

Denn seit Jahren wird die Ölbranche von allen Seiten totgesagt und viele glaubten schon im Corona-Crash, dass sich der Preis für das schwarze Gold niemals wieder erholen würde. Tatsächlich hat er dies aber und wie wir auch in Deutschland gemerkt haben, werden wir fossile Energien tatsächlich noch eine ganze Zeit benötigen.

Dies ist auch der Hintergrund vor dem Buffett in das günstig gepreiste Unternehmen investiert. Denn das Orakel von Omaha schätzt nicht nur die Bewertung, sondern auch die Gewinne, mit denen mehrheitlich Shareholder-Value erzeugt wird.

Will Buffett Occidental übernehmen?

Allerdings gibt es spätestens seit dieser letzten Transaktion noch ganz andere Einschätzungen der Lage rund um Buffett und Occidental. Wie viele Medien berichten, könnte das Orakel von Omaha mit seiner Holding Berkshire Hathaway bald Occidental Petroleum komplett übernehmen.

Öl gehörte zwar bisher nicht zum Hauptgeschäft von Berkshire, es fällt aber sicherlich nicht schwer sich vorzustellen, dass sich Buffett nach den vielfältigen Käufen in dem Sektor auch hier engagieren möchte. So investierte er erst vor wenigen Wochen bereits viel Geld in Occidental und nun schon wieder. Insgesamt kaufte Warren Buffett 208,4 Millionen Aktien des Unternehmens, welche aktuell fast 12 Milliarden Dollar wert sind.

Auf Berkshires Übernahme spekulieren?

Doch sollten Anleger jetzt, nachdem Buffett bereits für hunderte Millionen Aktien von Occidental gekauft hat, auf eine Übernahme durch Berkshire spekulieren?

Wohl eher nicht. Unabhängig von einer solchen möglichen Transaktion wird Berkshire von der weiteren Nachfrage nach Öl profitieren, weswegen sich Anleger die Warren Buffett-Aktie Berkshire Hathaway anschauen sollten, die letztlich auch Profiteur einer Übernahme wäre.

Übrigens: Die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich zusammen mit 18 weiteren Werten wie Rheinmetall oder Barrick Gold im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index. Anleger können mit einem Zertifikat investieren.

