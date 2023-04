Warren Buffet ist ein legendärer Stockpicker und einer der ganz Großen an der Wall Street. Kein Wunder also, dass es sich für Anleger lohnt, in Buffetts Portfolio zu stöbern, um zu sehen, welche Aktien er derzeit hält. Wenn dann auch die US-Bank Morgan Stanley noch die gleichen Aktien mag, dass wird es eine runde Geschichte. Um welche Aktien es geht:

Warren Buffett und Morgan Stanley mögen Nu Holdings

Wie Tipranks berichtet, ist das Fintech-Unternehmen Nu Holdings ist eine dieser Aktien. Obwohl Buffetts Abneigung gegenüber Bitcoin bekannt ist, hält er dennoch Aktien von Nu Holdings, dem führenden Fintech-Unternehmen in Brasilien, das bereits Bitcoin-Zahlungen anbietet.

Das Unternehmen bietet eine digitale Bankplattform an, die bereits mehr als 36% der erwachsenen Bevölkerung Brasiliens bedient und auch nach Mexiko und Kolumbien expandiert hat. NU hat eine starke Marktdurchdringung erreicht und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen über eine mobile App an. Da die Verbreitung von Bank- und Kreditkarten in Lateinamerika zu den niedrigsten weltweit gehört, ist NU in einer guten Position, um einen beträchtlichen Teil dieses unterversorgten Marktes zu gewinnen.

NU verzeichnet beeindruckendes Wachstum, wie der letzte Quartalsbericht für das vierte Quartal 2022 zeigt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 128 Prozent auf 1,45 Mrd. USD, während der bereinigte Nettogewinn von 3,2 Mio. USD im vierten Quartal 2021 auf 113,8 Mio. USD anstieg. Das Unternehmen beendete das Jahr 2022 mit 74,6 Millionen Kunden, was einem Zuwachs von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei dem derzeitigen Marktpreis sind Buffetts 107.118.784 Aktien mehr als 508 Millionen Dollar wert.

Auch Morgan Stanley-Analyst Jorge Kuri sieht den Bullen-Fall für NU und lobt das Unternehmen für seine überlegene Technologie, erstklassige Kundenzufriedenheit, wertvolle Marke und starke Kohortenleistung und -ökonomie. Kuri glaubt, dass NU gut positioniert ist, um eines der größten und wertvollsten Bankgeschäfte in Lateinamerika aufzubauen.

Snowflake enttäuscht, kann laut Morgan Stanley aber noch zulegen

Snowflake Inc. ist ein Daten-Cloud-Anbieter, der eine öffentliche Dienstleistung anbietet, die es Unternehmen ermöglicht, Ressourcen zu bündeln und von nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit und Leistung zu profitieren. Die Snowflake-Aktie hat in den letzten 12 Monaten einen Rückgang von 41% verzeichnet, obwohl sie bei ihrem Börsengang im September 2020 als das bisher größte Software-IPO gehandelt wurde.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 53,5 Prozent auf 589,01 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen um 13,56 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 0,14 US-Dollar übertraf die erwarteten 0,05 US-Dollar. Snowflake hat auch ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Milliarden US-Dollar genehmigt.

Obwohl die Aktie von Warren Buffett gehalten wird und dieser als "Buy and Hold forever"-Investor bekannt ist, war der Markt enttäuscht von der Prognose des Unternehmens, wonach das Wachstum im kommenden Quartal langsamer verlaufen wird. Morgan Stanley-Analyst Keith Weiss glaubt jedoch, dass der Ausblick des Unternehmens für 2024 kein Grund zur Sorge ist und bleibt von der langfristigen Wachstumsmöglichkeit von Snowflake überzeugt. Weiss bewertet die Snowflake-Aktien mit "Overweight" und einem Kursziel von 215 US-Dollar, was einem Anstieg von 56 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

