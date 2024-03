Ist diese KI-Aktie und Chip-Aktie Warren Buffetts größter Fehler? Denn nach dem Verkauf dieses Papier an der Börse steil.

"Warren Buffett verkaufte 2022 seinen 5-Milliarden-Dollar-Anteil an der taiwanesischen TSMC unter Berufung auf geopolitische Spannungen. Seitdem gibt es einen rasanter Anstieg der Aktie, dank eines Anteils von 90 Prozent an fortschrittlichen Chips für KI", schreibt das Magazin Fortune.

Warren Buffett verkaufte TSMC-Aktien - Sein größter Fehler?

Das Intermezzo war damals kurz: Nur wenige Monate, nachdem Warren Buffett damals zuerst in TSMC eingestiegen war, verkaufte er die taiwanesische Chip-Aktie wieder. Zugegeben: Er konnte noch nicht wissen, dass sie im KI-Boom neben Nvidia, Super Micro Computer und Co mit nach oben gerissen wird. Und mit den geopolitischen Spannungen rund um China und Taiwan hat er sicherlich nicht unrecht.

So schreibt Fortune weiter: "Ausländische Investoren haben den Besitz der Aktie auf ein Zweijahreshoch gesteigert und damit die Behauptung von TSMC unterstützt, dass KI in diesem Jahr der größte Wachstumstreiber sein wird. Laut Pictet Asset Management hält das Unternehmen einen Anteil von mehr als 90 % an der Herstellung fortschrittlicher Halbleiter für die KI."

Dies sorgte dafür, dass die ehemalige Warren Buffett-Aktie im Kurs deutlich stieg, wie Fortune belegt: "Der Umsatz des Chipherstellers stieg in den ersten beiden Monaten um 9,4 %, da die Nachfrage aufgrund zunehmender KI-Aktivitäten zunahm und die rückläufigen iPhone-Verkäufe ausgleichen konnten. Die Aktien von TSMC haben sich seit ihrem Tief im Oktober 2022 mehr als verdoppelt, was teilweise auf die Zuwächse des Hauptkunden Nvidia Corp. zurückzuführen ist."

Sollten Anleger also einsteigen?

Taiwan Semiconductor-Aktie jetzt wegen KI und Chips kaufen?

Zunächst muss man sagen: Das geopolitische Risiko ist keineswegs vom Tisch und kann immer wieder aufploppen. Zudem ist die TSMC-Aktie in der letzten Zeit bereits stark gelaufen und könnte auch bei einer KI-Korrektur deutlich fallen.

Insgesamt befindet sich die TSMC-Aktie aber in einem Aufwärtstrend. Zudem ist die fundamentale Bewertung mit einem KGV von rund 20 und einer Dividendenrendite von knapp unter 2,0 Prozent auch nicht schlecht. Allerdings hängt die Chip-Aktie TSMC zweifelsohne auch am KI-Boom. Eine größere Korrektur ist nicht ausgeschlossen und vielleicht ist für neue Investoren dann ein guter Einstiegszeitpunkt. Das BÖRSE ONLINE Kursziel von 125 Euro hat die Taiwan Semiconductor-Aktie damit auch schon erreicht. Anleger warten besser ab, bis sich ein neues Szenario bei dieser ehemaligen Warren Buffett-Aktie anbietet.

Und auch wenn Warren Buffett mit dem geopolitischen Risiko sicherlich Recht hatte, so war TSMC rückblickend betrachtet doch eine typische Value-Aktie nach Warren Buffett, die einfach etwas Zeit brauchte, um sich zu entfalten. Ob TSMC nun Buffetts größter Fehler war, das lässt sich abschließend nicht beurteilen. Ein eher etwas größerer Fehler, weil er auf einige Milliarden an Gewinne verzichten musste, ist es aber zweifelsohne.

Wer nicht so einen Fehler wie Warren Buffett begehen möchte, wem TSMC aktuell aber auch als Einzelinvestment zu heiß ist, der findet die TSMC-Aktie auch im BÖRSE ONLINE Chip Power-Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TSMC.