Fuchs Petrolub SE St.

Unternehmensprofil

Die FUCHS SE (zuvor FUCHS PETROLUB SE) bezeichnet sich als weltweite Nummer eins unter den unabhängigen Produzenten und Lieferanten von Schmierstoffen und verwandten Spezialprodukten. Das Angebotsspektrum umfasst mehrere tausend Produkte für alle Lebensbereiche und Industrien. Das Kundenportfolio ist entsprechend breit und reicht vom Bergbau, der Stahlindustrie und der Landwirtschaft über die Fahrzeugindustrie, das Verkehrswesen, dem Maschinenbau und der Pharmaindustrie bis hin zum Haushaltsbereich und dem Handel für Motorenöle. Die Holding steuert mehrere Dutzend operativ tätige Gesellschaften auf allen Kontinenten. Die wichtigsten Absatzregionen sind Europa, Asien und Nordamerika. Berichtet wird in den drei regionalen Segmenten "Europa", "Nord- und Südamerika" sowie "Asien-Pazifik, Afrika".

Offizielle Webseite: https://www.fuchs.com