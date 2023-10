Nachdem Elon Musk mit Tesla Anfang März 2021 das Kaufen von E-Autos mit Bitcoin möglich gemacht hatte und dann nach etwa zwei Monaten die Zahlungsweise wieder einstellte, wagt nun der italienische Luxuskarossen-Hersteller Ferrari den Einstieg in das Kryptogeschäft. Hat die Aktie dadurch zusätzliches Potenzial?



Wie Spiegel-Online berichtet, möchte der italienische Sportwagenhersteller zunächst in den USA den Kauf eines Ferrari mittels Bitcoin, Ether und Stablecoin ermöglichen. In einem weiteren Schritt soll es auch in Europa möglich sein, Zahlungen mittels Kryptos zu akzeptieren.



Wer übernimmt die Abwicklung?

Kryptowährungen haben im Vergleich zu Aktien eine wesentlich höhere Schwankungsintensität. Dieses nicht zu unterschätzende Risiko möchte Ferrari nicht eingehen, und lässt die Geschäfte deswegen über den Zahlungsdienstleister Bitplay abwickeln. Dieser prüfe zusätzlich, ob die Kryptowährungen einen legitimen Ursprung haben.



Neue Käuferschicht

Mit der Krypto-Initiative verfolgen die Italiener das Ziel, neue Käuferschichten zu generieren. Laut dem Marketing- und Vertriebschef Enrico Galliera haben Kunden immer öfter nach Kryptozahlweise nachgefragt.



Kein Ende in Sicht

Die Krypto-Initiative dürfte die Kursrally weiter anheizen. Seit Anfang des Jahres hat der Anteilsschein mittlerweile fast 50 Prozent zugelegt und jüngst ein neues Allzeithoch markiert. Laut eigenen Angaben sind die Auftragsbücher bis 2025 gut gefüllt. Ferrari bleibt langfristig einer der margenträchtigsten Luxusmarken. Kursschwache Tage sind Kauftage – falls es die je geben wird. Mit der Aufnahme in den EuroStoxx 50 Mitte September dürfte das Interesse an dem Konzern zusätzlich angeheizt worden sein.



Fazit Ferrari ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Luxus Index und hat dort derzeit die höchste Indexgewichtung von zwanzig Indexmitgliedern. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABX können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zwanzig Luxusmarken teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.

