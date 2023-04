Die Aktie von Nel ASA kann nach Quartalszahlen zweistellig zulegen, Analysten sehen viel Potenzial



Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA hat seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 359 Millionen norwegische Kronen (NOK) an. Auch das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich auf -121 NOK von -152 NOK im Vorjahr, aber das Unternehmen mit Sitz in Oslo schreibt damit noch Verluste. Besonders positiv waren die Zahlen für den Auftragseingang, der sich auf 580 Millionen NOK sogar mehr als verdoppeln konnte. "Unsere Ergebnisse verbessern sich aufgrund der gestiegenen Produktionsmengen und der Tatsache, dass sich bessere Margen bei unseren neuesten Verträgen auf unsere Finanzergebnisse auswirken", zitiert die Pressemitteilung den Nel-Chef Håkon Volldal.

Die Aktie von Nel ASA reagiert sehr positiv auf die Zahlen und steigt um über 10 Prozent auf 13,50 NOK. Laut den Einschätzungen von Morgan Stanley und RBC Capital ist das jedoch erst der Anfang. Beide Investmenthäuser raten zum Kauf der Aktie und setzen ein Kursziel für Nel-Aktien von 22 NOK auf Sicht von einem Jahr. Die Aktie von Nel ASA findet sich auch im Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat, dessen Portfolio auf die komplette Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff setzt. Grüner Wasserstoff wird mit erneuerbaren Energien hergestellt und gilt als entscheidend, um Klimaziele und Energiebedarf miteinander zu vereinen.



