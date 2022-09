An den Börsen gibt es einen neuerlichen Kursrutsch. Der trifft auch Aktien aus der Wasserstoff-Branche: So müssen sowohl das norwegische Unternehmen Nel ASA als auch Plug Power aus den USA kräftige Einbußen hinnehmen. Von Matthias Fischer

Beide Unternehmen sind so etwas wie Wasserstoff-Urgesteine. Relevante Unternehmensnachrichtengibt es dabei nicht. Vielmehr folgen die Papiere den allgemeinen Trend. Weil sie aber generell volatiler sind, trifft sie das Minus auch stärker. Wie hoch die Schwankungsbreite bei beiden Werten ist, zeigt etwa die Kennziffer Beta. Sie gibt an, wie stark eine Aktie im Verhältnis zum jeweiligen Index schwankt. Ein Wert von 1 weist dabei aus, dass das Papier genauso schwankt wie der Index, ein Wert unter 1 zeigt, dass die Schwankungen geringer sind, ein Wert über 1, dass sie höher sind. Das Beta bei der Aktie vonNel ASA liegt bei 1,21, bei Plug Power sogar bei 2,01.



An den grundlegenden positiven Perspektiven der Wasserstoffbranche hat sich allerdings nichts geändert. Beide Aktien sind auch in dem Börse Online Grüne Zukunft Index (WKN DA0ABH) enthalten. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.