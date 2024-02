Vom Jahr 2021 bis Ende 2023 ist die Anzahl von PKW-Neuzulassungen in China am stärksten gewachsen. Während in Deutschland der Markt bei den Neuzulassungen eher stagnierte, verzeichnet der US-Automarkt leichte Zuwächse. Mit einer weltbekannten US-Auto-Aktie konnten Anleger wesentlich mehr Geld verdienen als mit VW, BMW, Tesla und BYD, hier mehr Details.



Bei dem Unternehmen handelt es um die US-Automarke General Motors, einer der weltweit führenden Hersteller von Autos. Das Unternehmen produziert in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern in 30 Ländern weltweit Fahrzeuge und Transporter. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC.



So waren die Unternehmenszahlen

Im vergangenen Jahr verdiente GM beim operativen Ergebnis 12,4 Milliarden Dollar. Das waren zwar knapp 15 Prozent weniger als im Rekordjahr 2022, aber mehr als von Analysten erwartet. Unter dem Strich blieben mit 10,1 Milliarden Dollar fast zwei Prozent Nettogewinn mehr übrig als ein Jahr zuvor. Im vierten Quartal sank der Umsatz von 43,11 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 42,98 Milliarden US-Dollar, übertraf jedoch die Analystenerwartungen von 39,47 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie sank von 2,12 US-Dollar auf 1,24 US-Dollar, lag aber über den Schätzungen der Analysten von 1,14 US-Dollar.



Optimismus

Der Finanzchef Jacobson gab sich zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass das Großhandelsvolumen wachsen wird, da wir uns von den Auswirkungen des Streiks erholen und unsere Erfolgsbilanz von Marktanteilsgewinnen fortsetzen, die in erster Linie auf das höhere EV-Volumen zurückzuführen sind." GM erhöhte seine Jahresprognose für 2024 auf einen Gewinn je Aktie von 8,50 bis 9,50 US-Dollar, was über den Erwartungen der Analysten lag, diese hatten durchschnittlich mit etwa 7,76 US-Dollar kalkuliert.

GM versus Tesla, Volkswagen, BMW und BYD

Starke Outperformance

Während Tesla und BYD auf Sicht von sechs Monaten auf Kursverluste von knapp 20 Prozent kommen und die deutschen Bauer VW und BMW knapp im Plus liegen, schafft es die GM-Aktie in diesem Zeitraum auf satte Kursgewinne von 16 Prozent. Die Aktie hat den längerfristigen Abwärtstrend verlassen und hat mit Überschreiten der 200-Tage-Linie jüngst ein Kaufsignal generiert. General Motors verdient einen Großteil des Geldes über den Verkauf von margenträchtigen SUV´s, im Bereich der Elektromobilität besteht allerdings Nachholbedarf.



Fazit General Motors ist mit einem KGV von 4,5 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,45 attraktiv bewertet. Die große Mehrheit der Analysten sind sehr positiv zur Aktie eingestellt, der Marktkonsens lautet „Übergewichten“. Der Gang der Robo-Taxi-Tochter Cruise an die Börse könnte für weiteren Aufschwung sorgen.



Lesen Sie auch: Mehr als 400% in 20 Jahren mit diesem Fonds für deutsche Nebenwerte

Oder: Kampf der Pharma-Giganten Novo Nordisk und Eli Lilly – welche Aktie hat die Nase vorn?