Unternehmensprofil

Die General Motors Co. (GM) ist einer der größten Automobilhersteller weltweit. Der Konzern designt, baut und verkauft Pkw, LKW und Kfz-Teile in mehr als 120 Ländern weltweit. Über die General Motors Financial Company, Inc. werden zudem Finanzdienstleistungen angeboten. Der Automobilbereich ist in die beiden Regionalsegmente GM Nordamerika (mit den Marken Cadillac, Chevrolet, Buick und GMC) und GM International unterteilt. Daneben unterhält GM verschiedenste Kooperationen mit Suzuki Motor Corp., Isuzu Motors Ltd. of Japan, Chrysler LLC, Daimler AG, BMW AG, Toyota Motor Corp., Avtovaz of Russia sowie Renault SA of France. Am 31. Juli 2017 war der Verkauf des Opel- und Vauxhall-Geschäfts sowie bestimmter anderer Vermögenswerte in Europa an die Peugeot, S.A. abgeschlossen worden.

Offizielle Webseite: www.gm.com