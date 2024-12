In einer Woche ist Weihnachten und was könnte da schöner sein, als auf passende Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs zu setzen? Welche Weihnachts-Aktien aus Kanada und Skandinavien sich jetzt lohnen.

Am Nordpol gibt es keinen Aktien-Index und man kann auch keine Weihnachtsmann und C. KG Aktien kaufen. Doch wer auf schöne Weihnachts-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs setzen möchte, der kann in Kanada und Skandinavien fündig werden:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Weihnachts-Aktien

In der Tabelle oben sehen Anleger sechs ausgewählte Aktien aus Kanada und Skandinavien, die im kommenden Jahr eine schöne Mischung aus hohen Dividenden und niedrigen KGVs bieten. Die höchste Dividendenrendite weist dabei die Parex Resources Aktie aus Kanada mit einem Wert von 12,80 Prozent auf. Zudem ist das KGV von 3,0 sehr günstig. Allerdings sieht der Aktienchart des kanadischen Öl- und Gas-Konzern aktuell nicht so rosig aus, weswegen Anleger das Papier erstmal beobachten oder ansonsten allenfalls mit einem kleinen Betrag einsteigen.

Doch auch diese Weihnachtsaktien können sich lohnen:

Lukrative Aktien aus Kanada und Skandinavien

Denn etwa die Svenska Handelsbanken-Aktie aus Schweden befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und ist fundamental attraktiv bewertet. Die Full-Service-Bank für Privat- und Firmenkunden hat ein KGV von 9,7 und eine Dividendenrendite von 9,66 Prozent. Hier können Anleger einsteigen und sich schöne Dividenden auszahlen lassen.

Bei einigen anderen dieser günstigen Weihnachts-Aktien stimmt der Chart noch nicht ganz. Damit man trotz hoher Dividende keine Verluste einfährt, sollte sich die betreffende Aktien nämlich nicht in einem starken Abwärtstrend befinden. Tut sie das doch, so müssen Dividendenjäger auch zu Weihnachten einen langen Atem mitbringen und auf einen Turnaround setzen.

