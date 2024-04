An der TUI-Aktie scheiden sich oft die Geister. Doch ein Börsen-Experte verrät jetzt, warum die TUI-Aktie vor einer Rallye stehen und Anleger dadurch reich machen könnte.

"Zu TUI muss man erstmal sagen: Welcome Home", findet Martin Utschneider, Leiter technische Analyse bei Finanzethos AG. Und der Börsen-Experte fährt fort: "Denn seit dieser Woche ist die TUI-Aktie ja wieder an der Frankfurter Börse notiert im Prime Standard und das hat für viel Euphorie und Aufmerksamkeit gesorgt."

TUI-Aktie könnte charttechnisch vor nächster Rallye stehen

"Und hier bei der TUI sehen wir eben auch eine ganz klassische technische Situation. Der entscheidende Moment war eigentlich die Tage 28.3. Und 27.3. Da haben wir den Seitwärtstrend nach oben durchbrochen und haben dann am 2.4. einen Retest fabriziert. Also wir sind über den Seitwärtstrend hinaus, um diesen dann am 2.4. nochmal zu testen und uns zu fragen: „Hey, sind wir stark genug, um diesen Ausbruch auch wirklich nachher nachhaltig zu halten?", verrät der Chart-Techniker.

"Dieser Retest ist positiv verlaufen und seither kann man von einem nachhaltigen Trendbruch sprechen. Also hier bei der TUI, wir wissen alle, die sind in einem schweren Umfeld. Die haben natürlich gelitten und es ist auch immer noch Reisebranche und so weiter, ein schwieriges Umfeld", sagt Martin Utschneider. Doch der Börsen-Experte sieht noch ein Ass im Ärmel bei der TUI-Aktie:

Wenn DAS passiert, dann beginnt die Riesen-Rallye bei TUI

"Also charttechnisch hat sich die Aktie jetzt nach oben manövriert", sagt Utschneider. Zudem geben die oberen Bollingerbänder auch weiterhin Luft nach oben und die Trendfolgeindikatoren seien positiv. Alles das würde für steigende Kurse bei der TUI-Aktie sprechen. Und Utschneider führt aus: "Also ich sehe bei der TUI noch gutes Potenzial und jetzt kommen wir auch wieder von dem Chart-technischen Bild ins große gesamte Bild. Und wenn diese eine Sache passiert, dann könnten große Investoren gezwungen sein, massiv TUI-Aktien zu kaufen."

