AMD und Intel galten lange Zeit als erbitterte Konkurrenten, könnten aber nun gegenseitig ihre Aktienkurse beflügeln. Ist es deswegen jetzt Zeit zumindest einen dieser Titel zu kaufen?

Auch wenn AMD und Intel lange um die Vorherrschaft im Chipsektor gerungen haben – inzwischen hat sich das Kräfteverhältnis hier deutlich verschoben. Das bereits 1968 gegründete Unternehmen hat den Kampf an technologische Wettbewerber wie AMD verloren.

Jetzt könnte aber ausgerechnet AMD für einen deutlichen Anstieg der Intel-Aktie sorgen.

Sie wollen breit gestreut in die Chipbranche investieren? Das geht jetzt mit dem Börse Online Chip Power Index

Intel im Umbruch

Denn tatsächlich bemüht sich Intel inzwischen sein Geschäftsmodell immer mehr in Richtung Auftragsfertigung für andere Chipdesigner umzustellen. Der große Vorteil von Intel dabei: der Standort und die Produktionstechniken.

So ist Intel nicht im politisch riskanten Taiwan ansässig, sondern in den USA und Europa. Zudem bieten die Amerikaner bereits jetzt Fertigungstechniken, welche bei Konkurrenten wie TSMC erst im Jahr 2024/25 implementiert werden sollen.

Wie dieser Plan von Chiphersteller AMD die Intel-Aktie beflügeln könnte

Besonders das Argument des Standortes scheint viele Chipdesigner überzeugt zu haben, da aus Taiwan stets potenzielle Lieferschwierigkeiten drohen. Aus diesem Grund hat bereits Nvidia eine Prüfung einer potenziellen Partnerschaft mit Intel in die Wege geleitet und auch AMD könnte bald folgen und damit die Intel-Aktie beflügeln.

Denn wie CEO Dr. Lisa Su auf einer Konferenz in Tokyo sagte, will sich AMD in Zukunft bei seinen Produzenten breiter aufstellen und die bestmögliche Lieferkette für seine Produkte sichern.

Unter dem Strich könnte das eine Partnerschaft mit Intel bedeuten, welche hinter den Kulissen bereits geprüft werden könnte. In jedem Fall dürfte dies der Aktie von Intel eine kräftigen Sprung versetzen und wäre vermutlich auch für AMD langfristig ein guter Deal.

Intel-Aktie jetzt kaufen?

Aktuell scheint deswegen ein guter Zeitpunkt sich die Aktie von Intel genauer anzuschauen. Das Papier läuft mit Unterstützung der 50-Tage-Linie seit Juni nach oben und könnte im Zuge guter Nachrichten die Marke von 34 US-Dollar auch endlich nachhaltig überspringen.

Anleger, die noch unentschieden sind, können die Quartalszahlen am kommenden Donnerstag, dem 27. Juli abwarten und dann eine Investmententscheidung treffen.

Mehr Informationen zur Aktie von Intel erhalten Sie hier

Lesen Sie auch:

Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger noch im Juli sichern

Oder:

„Könnte zu Entmachtung der Menschheit führen“ – Microsoft und OpenAI warnen vor KI und investieren jetzt in Sicherheit