Viele Analysten haben zuletzt ihre Kursziele für die Aktie des Wasserstoffspezialisten Plug Power nach unten korrigiert. Ein Expertenhaus setzt jetzt sogar zu einem ganz radikalen Schnitt an – und traut dem Wertpapier dennoch ein Comeback zu.



Die wilde Berg- und Talfahrt des Wasserstoffspezialisten Plug Power hält an der Börse auch im November an. Am Montag konnte die Aktie im amerikanischen Nasdaq zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent dazugewinnen. Die Erholung folgte aber auf einen deutlichen Knick in der letzten Woche, wie ihn Anleger in den letzten Monaten häufiger beobachten durften.

Seit geraumer Zeit pendelt der Titel immer um die Marke von zwei US-Dollar, eine eindeutige Richtung ist nicht zu erkennen. Dabei werden die Perspektiven für das in den roten Zahlen steckende Unternehmen nicht besser und viele Analysten passen daher ihre Kursziele für die Aktie an.



Experte stutzt Kursziel für Plug Power zurecht

Zu einem besonders harten Schnitt bei den Kurszielen für Plug Power setzte jetzt H.C. Wainwright an, die das Börsenpotenzial für den Wasserstoffspezialisten von zuletzt 18 US-Dollar auf nur noch fünf US-Dollar eindampften. Grund ist vor allem die Veröffentlichung einer deutlich gesenkten Umsatzprognose des Unternehmens für das kommende Jahr 2025 von ursprünglich 1,5 Milliarden US-Dollar auf nur noch 850 bis 950 Millionen US-Dollar.

Damit reiht sich H.C. Wainwright in eine Reihe von Experten ein, die zuletzt ihre Kursziele für die Plug Power-Aktie nach unten korrigierten. Viel Hoffnung auf ein Comeback scheint bei Plug Power nicht da zu sein. Oder doch?



Trotz eingetrübter Erwartungen: Ist die Plug Power-Aktie ein Kauf?

Obwohl H.C. Wainwright das eigene Kursziel für die Plug Power-Aktie deutlich um etwa 72 Prozent reduzierte, wird an einer Kaufempfehlung für die Aktie festgehalten. Die Experten bleiben den eigenen Angaben zufolge trotz kurzfristiger Unsicherheiten langfristig optimistisch bei der Wasserstoff-Aktie und vertrauen darauf, dass Plug Power als führender Anbieter in Zukunft von der Energiewende besonders profitieren könnte.

Anleger sollten bei der Aktie dennoch sehr vorsichtig sein und aufgrund der Kursschwankungen lieber Abstand halten. Derzeit ist nicht abzusehen, ob Plug Power sich noch lange genug über Wasser halten kann, um von der besagten Energiewende noch ausreichend zu profitieren. Wer dennoch an den Turnaround glaubt und frühzeitig einsteigen möchte, findet die Aktie gemeinsam mit anderen Comeback-Kandidaten im Reversal Index von BÖRSE ONLINE, der auf insgesamt zehn einstige Highflyer mit Potenzial zur Trendwende setzt.

