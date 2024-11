Gold hat seit Anfang November deutlich korrigiert und ist zeitweise sogar unter die Marke von 2.600 US-Dollar gefallen. Allerdings könnte sich jetzt laut den Analysten von Goldman Sachs eine massive Kaufchance bei dem Wert bieten. Das spricht jetzt laut den Experten dafür.

Gold ist in den vergangenen Wochen schlecht gelaufen. Das liegt nicht zuletzt an der sehr eindeutigen Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, die viele Unsicherheiten beseitigt hat. Doch trotzdem muss es das noch nicht mit dem Höhensturm von Gold gewesen sein, so zumindest die Aussagen der Analysten von Goldman Sachs.

Kaufchance bei Gold nach der Korrektur?

Denn in einer kürzlich veröffentlichten Studie wies die Investmentbank auf die Chancen, die das Edelmetall jetzt bieten würde, hin und bekräftigte ihr Kursziel von 3.000 US-Dollar bis zum Dezember 2025.

Gründe dafür sind unter anderem die steigenden Schulden der USA, die Zentralbanken mit hohem Anteil in US-Staatsanleihen zu weiteren Goldkäufen bewegen könnten. Zudem könnten die Verschärfungen der Handelsspannungen unter Trump sowie der Zinssenkungszyklus zu weiteren Senkungen führen, so die Aussage der Analysten.

Nach der Korrektur bei Gold kaufen?

Dementsprechend sieht Goldman Sachs aktuell eine Kaufchance bei dem Edelmetall und sieht bis zum Ende des kommenden Jahres 15 Prozent an Kurspotenzial. Zuletzt konnte der Goldpreis übrigens sogar wieder etwas zulegen (nach sechs Verlusttagen infolge), da bei Anlegern Zweifel darüber entstehen, dass Donald Trump den eskalierenden Russland-Ukraine-Krieg schnell beenden kann.

In diesem Kontext einer immer unsicher werdenden Welt kann Gold daher eine attraktive Beimischung zum Portfolio (als Versicherung) sein und durch den aktuellen Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance für optimistische Anleger bieten.

TradingView Gold Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Hohe Dividenden, niedrige Bewertungen – Mit diesen 3 ETFs in wirklich günstige Aktien investieren

Oder:

Milliardär kauft immer mehr von diesen billigen Aktien und setzt auf eine riesige Comeback-Chance