Droht jetzt der große Crash beim MSCI World ETF? Warum die Lage brenzlig ist und was Anleger jetzt bei ihren Investments und Sparplänen beachten sollten.

Die nicht ganz so tolle Stimmung an den Börsen dürfte den meisten schon aufgefallen sein: Weil die geopolitischen Spannungen nicht nachlassen, weil Donald Trump seine Zollpolitik führt und weil deswegen die Weltwirtschaft beginnt zu ächzen, verkaufen Anleger. Etwas Schlimmes ist dabei noch nicht passiert, denn das gehört einfach zur Börse dazu, doch nun hat der MSCI World ETF ein Verkaufssignal generiert. Sollte man deswegen jetzt verkaufen?

MSCI World ETF mit Verkaufssignal: Was bedeutet das?

Wie im Chart unten von Tradingview zu sehen ist, hat der iShares MSCI World ETF (der größte MSCI World ETF der Welt), sowohl seinen blauen Aufwärtstrendkanal verlassen, als auch die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Dies sind streng genommen sogar zwei Verkaufssignale, welche Anlegern jetzt Sorgen bereiten. Kurzfristig sieht es tatsächlich so aus, als könne es an den Börsen nochmal bergab gehen. Da nämlich am Freitag in den USA auch die Inflation höher war als erwartet, dürfte die Notenbank FED die Zinsen so schnell nicht senken. Dies belastet die meisten Aktien.

Als der MSCI World ETF zuletzt die 200-Tage-Linie im Oktober 2023 einbüßte, fiel er noch um weitere 4 Prozent. Dies ist natürlich gar kein Beinbruch und ist stinknormal an der Börse. Das Mal davor, fiel er allerdings um 22 Prozent (von Januar 2022 bis Oktober 2022), was dann schon unangenehmer war. Doch was sollten ETF-Anleger jetzt tun?

Crash beim MSCI World? Das sollten ETF-Anleger jetzt tun

Als Erstes gilt wie immer: Ruhe bewahren. Aktuell ist sehr viel Unsicherheit und Angst im Markt, was Anleger schnell zu Kurzschlussreaktionen verleitet. Grundsätzlich muss man zunächst abwarten, wie die Zollpolitik in den kommenden Tagen an den Börsen verarbeitet wird und wie viel Panik sich breit macht. Wer viel Geld investiert und einen nicht so langen Anlagehorizont hat, der sollte enge Stopps setzen und gegebenenfalls Gewinne mitnehmen. Es kann sein, dass es nochmal ein oder zwei Etagen tiefer bergab geht.

Wer allerdings den MSCI World langfristig bespart und ETF-Sparpläne laufen hat, der sollte diese Korrektur einfach aussitzen. Das Gute an Sparplänen ist ja nun, dass man mit demselben Geldbetrag nun mehr ETF-Anteile bekommt, weil der MSCI World ETF günstiger wird. Zwar ist dann ein Minus im Depot nicht so schön, doch man investiert ja in den ETF, weil er langfristig nach oben tendiert.

Noch haben die großen US-Indizes auch noch kein neues tieferes Tief gebildet und es besteht noch die Chance auf einen doppelten Boden. In diesem Fall würden die Börsen noch leicht sinken und dann zu einer großen Erholung ansetzen. Dies sollten Anleger zunächst abwarten. BÖRSE ONLINE informiert in den kommenden Tagen weiter.

