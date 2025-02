Hat Nvidia hier schon die nächsten zwei KI-Börsen-Champions entdeckt? Der Tech-Gigant hat jüngst massiv in zwei relativ unbekannte KI-Aktien investiert. Sollten Sie es auch?

Es ist unbestritten: Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist das Wachstumsthema der Börse und wird uns in Zukunft weiter begleiten. Auch wenn bereits viel Begeisterung eingepreist ist, rechnen Experten damit, dass sich das volle Potenzial erst in den kommenden Jahren richtig entfalten wird.

Und wenn sich jemand mit KI auskennt, dann ist es wohl das wichtigste Unternehmen der Branche selbst: Nvidia. Mit seinen Hochleistungschips stellt das Unternehmen die Basisinfrastruktur bereit, die KI-Technologien wie Sprachmodelle oder autonomes Fahren überhaupt erst möglich macht.

Nun kommt heraus: Nvidia hat Millionen neuer Aktien von zwei noch relativ unbekannten KI-Unternehmen gekauft. Was steckt dahinter?

Nvidia investiert in diese 2 unbekannten KI-Aktien

Wie viele andere Unternehmen musste auch Nvidia kürzlich per 13F-Einreichung seine jüngsten Aktienbeteiligungen offenlegen. Dabei zeigt sich: Der Tech-Konzern hat sich im vierten Quartal 2024 an zwei neuen Unternehmen beteiligt.

Nvidia kaufte Millionen Aktien der Nebius Group sowie 1,7 Millionen Aktien von WeRide.

Nebius Group ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Amsterdam, das sich auf KI-Cloud-Infrastrukturen spezialisiert hat. Es bietet leistungsstarke GPU-Cluster und Entwickler-Tools für anspruchsvolle KI-Anwendungen. Ein gelungener Kauf? Seit dem Börsengang im Oktober 2024 liegt die Aktie fast 130 Prozent im Plus, seit Jahresanfang bereits 20 Prozent. Nebius ist noch nicht profitabel und der Umsatz könnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 um über 98 Prozent eingebrochen sein. Dafür erwarten Analysten für das neue Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 400 Prozent. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit 51 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 14 Prozent.

WeRide ist ein führendes Unternehmen für autonome Fahrtechnologien aus China. Es entwickelt Robotaxis, Robobusse und weitere autonome Fahrzeuge. Auch WeRide ist erst seit Oktober 2024 an der Börse, doch auch hier hat sich der Kauf gelohnt: Seit dem Börsengang legte die Aktie über 50 Prozent zu, seit Anfang des Jahres sogar 70 Prozent. Ein Großteil dieses Anstiegs erfolgte Mitte Februar, als Nvidias Beteiligung bekannt wurde. Daher verwundert es nicht, dass die Mehrheit der Analysten derzeit zum Kauf der Aktie rät, das aktuelle durchschnittliche Kursziel von 21 US-Dollar jedoch ein Abwärtspotenzial von 14 Prozent bedeutet.

Der Umsatz von WeRide könnte im abgelaufenen Geschäftsjahr um zwölf Prozent zurückgegangen sein, dafür wird für das neue Geschäftsjahr ein Plus von 190 Prozent erwartet. Auch dieses Unternehmen ist unter dem Strich noch nicht profitabel. Mit einem Beta von 3,94 gilt die Aktie außerdem als äußerst riskant. Potenzial könnte WeRide durch seine Expansionspläne nach Europa haben: Im Januar 2025 kündigte das Unternehmen den Einsatz seines autonomen Robobus-Shuttles am Flughafen Zürich an. Dies wird das erste kommerzielle autonome Bus-Shuttle-Projekt an einem europäischen Flughafen sein.

Nvidia hält an diesen Investitionen fest

Unverändert blieben unterdessen Nvidias Beteiligungen an Applied Digital Corporation und Recursion Pharmaceuticals.

Applied Digital bietet digitale Infrastruktur für KI und High-Performance-Computing. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 30 Prozent im Plus und auf Sicht von einem Jahr sogar über 70 Prozent. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 13 US-Dollar rund 30 Prozent Kurspotenzial.

Die Aktie von Recursion Pharmaceuticals liegt seit Jahresanfang 30 Prozent im Plus. Die Mehrheit der Analysten rät jedoch aktuell zum Halten und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von zehn US-Dollar elf Prozent Kurschance. Das Besondere an dem Unternehmen: Es nutzt künstliche Intelligenz zur beschleunigten Arzneimittelentwicklung. Dieser Prozess ist bislang äußerst zeitaufwendig und kostspielig.

Nvidia investiert gezielt in aufstrebende KI-Unternehmen und hat mit Nebius und WeRide zwei spannende Player ins Visier genommen. Während beide Unternehmen hohes Wachstumspotenzial bieten, sind sie aktuell noch nicht profitabel und mit hohen Risiken verbunden. Ob sich die Investments langfristig auszahlen, bleibt abzuwarten – doch eines steht fest: Nvidia sieht hier offenbar große Chancen. Anleger sollten die Entwicklungen dieser KI-Aktien genau im Blick behalten.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Oder lesen Sie auch: Unglaubliche Kursexplosion: Diese beliebte Aktie explodiert darum um +60% am Montag

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.