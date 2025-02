Diese Aktien suchen wir alle: Wohlstands-Aktien, die man für immer ins Depot legen kann, die dabei riesige Gewinne bringen und tolle Dividenden ausschütten. Und folgende 20 Werte dürfen Anleger sich nicht entgehen lassen.

Diese 20 Wohlstands-Aktien bringen Ihnen viel Geld

20 Wohlstands-Aktien

BÖRSE ONLINE hat für Sie 20 Aktien herausgesucht, die Sie über kurz oder lang vermögend machen. Denn die obige Tabelle zeigt 20 Wohlstands-Aktien, die sowohl in den vergangenen 10 Jahren jedes Jahr im Durchschnitt sehr hohe Renditen (inklusive reinvetsierter Dividende) brachten und die zusätzlich besagte Dividende jedes Jahr stark steigern. Als Richtwert können Anleger bei beiden Werten 8 Prozent nehmen. Denn langfristig wachsen Unternehmensgewinne um rund 8 Prozent pro Jahr. Liegt die Rendite der Aktie und die Steigerung der Dividendenrendite deutlich über diesem Wert, so schaffen diese Aktien eine Outperformance. Und eben das schaffen die 20 Wohlstands-Aktien oben. Übrigens: Die "???" sind kein Fehler. Wenn Sie alle 20 Wohlstands-Aktien sehen wollen und auch wissen wollen, welches sagenhafte Papier 74,68 Prozent Rendite pro Jahr in den vergangenen 10 Jahren brachte, dann klicken Sie jetzt hier.

Riesen-Renditen und Riesen-Dividenden

Dabei sind nicht nur die Kurszuwächse wichtig, sondern auch die Steigerungen der Dividende. So sehen Anleger in der Liste oben, dass etwas das US-Unternehmen Tractor Supply die Dividende in den vergangenen 5 Jahren jedes Jahr im Schnitt um mehr als 26 Prozent steigern konnte. Damit performte die Aktie deutlich besser als der Markt und macht langfristige Anleger von Jahr zu Jahr wohlhabender. Auch deswegen ist die Tractor Supply-Aktie eine der Favoriten von BÖRSE ONLINE. Alle wichtigen Infos zur Aktie finden Sie jetzt im Video.

Doch auch die deutschen Unternehmen SAP, Allianz, Münchner Rück und das ehemals deutsche Unternehmen Linde begeistern Anleger an der Börse. Selbst SAP steigert seine Dividende jedes Jahr deutlich. Doch aufgrund des starken Kurszuwachses verbleibt die Dividendenrendite auf einem moderaten Niveau.

Zudem haben alle 20 Wohlstands-Aktien gemeinsam, dass sie seit Jahren oder sogar Jahrzehnten im Kurs steigen. Natürlich gibt es auch immer mal kleine Rücksetzer, die Anleger zum Einstieg nutzen können. Über kurz oder lang haben aber alle Aktien immer wieder ein neues Rekordhoch gebildet.

