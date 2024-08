Palantir erzielte inmitten des allgemeinen Abverkaufs zweistellige Kursgewinne und ein Analyst sieht nun noch immer Chancen von bis zu 90 Prozent. Sollte man jetzt noch schnell bei der Aktie zuschlagen? Hat die Aktie das Zeug, die Konkurrenz in den Schatten zu stellen?

Nvidia, Microsoft, Amazon & Co: Sie gelten als die großen Aktien-Stars, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht. Doch macht am Ende womöglich ein ganz anderer Kandidat das Rennen? Und sollten sich Anleger während der aktuell turbulenten Börsenzeiten nun lieber auf diesen konzentrieren?

Die Rede ist von der KI-Aktie Palantir. Das Besondere: Inmitten der jüngsten Korrektur stieg die Aktie zeitweise zweistellig an. Und ein bekannter Tech-Analyst sieht nun sogar noch immer Kurschancen von bis zu 90 Prozent. Sollten Sie nun noch schnell zuschlagen?

Darum stieg die Palantir-Aktie so stark an, während andere Aktien fielen

Der Daten-Spezialist Palantir veröffentlichte am 5. August die Zahlen zum zweiten Quartal und konnte auf ganzer Linie überzeugen. So lagen sowohl der Gewinn als auch der Umsatz über den Erwartungen der Analysten. Dank des hohen Bedarfs an KI-Lösungen konnte Palantir eine Reihe neuer Geschäftsabschlüsse abschließen. Das Unternehmen erhöhte außerdem die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr mit US-Unternehmen um elf Millionen US-Dollar mehr. Und auch die von Palantir in Aussicht gestellte Prognose an das dritte Quartal lag über den Erwartungen der Analysten.

Palantir gilt als eines der führenden Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz. Es hilft anderen Firmen dabei, ihre umfangreichen Datenbestände zu strukturieren, zu analysieren und daraus wertvolle Erkenntnisse zu ziehen. Darüber hinaus spielt Palantir eine bedeutende Rolle im Bereich der Cyber-Sicherheit, denn Daten bilden das Fundament jeder Künstlichen Intelligenz. Zu den ersten Kunden von Palantir gehörten vor allem Regierungsbehörden wie die US Navy und die US Air Force, für die Palantir die Plattform "Gotham" bereitstellt. Inzwischen bietet das Unternehmen auch kommerziellen Kunden seine Dienstleistungen über die Plattform "Foundry" an. Mit Erfolg: Die Zahl der US-Geschäftskunden stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent an.

Dieser Analyst ist super bullisch für Palantir und sieht bis zu 90% Kurschance

Ein Analyst, der nach Bekanntgabe der Zahlen mal eben das Kursziel von 35 auf 38 US-Dollar erhöhte, ist der bekannte Tech-Experte Daniel Ives von Wedbush. Palantirs Ergebnisse seien „ein wichtiges Bestätigungsquartal/eine wichtige Bestätigung der Aussichten für Palantir und die umfassendere These der KI-Revolution“, so der Analyst in einer Forschungsnotiz. „Obwohl das Unternehmen auf [die Wall Street] viele Skeptiker gesehen hat, war dies ein ‚Beweis‘-Quartal, in dem es sein wachsendes Partner-Ökosystem unter Beweis stellen konnte, da mehr Anwendungsfälle für seine Produkte zu einer steigenden Nachfrage nach generativen KI-Lösungen im Unternehmensmaßstab führen und gleichzeitig Marktanteile gewinnen, da die KI-Revolution jetzt die 2./3./4. Ableitung erreicht“.

In einem Post auf Twitter schrieb er zudem: „Wir erhöhen unser Kursziel von $35 auf $38, da die AIP-Story für Palantir nun greift. Unser Bullenfall ist $50. Dieses Quartal war ein Wendepunkt für die Palantir-Story, da die AIP-Monetarisierungsstory glänzt. Hasser werden es hassen... aber die kommerzielle US-KI spricht für sich selbst“. Mit „AIP“ ist die erfolgreiche Artificial Intelligence Plattform von Palantir gemeint, die erst vergangenes Jahr eingeführt wurde. Ein Kursziel von 38 US-Dollar würde derzeit einer Kurschance von 46 Prozent entsprechen, 50 US-Dollar sogar über 90 Prozent.

Auch der CEO von Palantir spricht sich immer wieder deutlich für die Wachstumssausichten seines Unternehmens aus. „Die Welt steht am Rande einer Reihe von möglicherweise sehr schweren gewaltsamen Auseinandersetzungen im Nahen Osten“, so der CEO gegenüber Analysten. Und die Software von Palantir ist bekannt dafür, in solchen Konfliktsituationen gerade vom Militär verwendet zu werden.

Raising our price target to $38 from $35 as the AIP story now takes hold for Palantir. Our bull case is $50. This was a game changer quarter for the Palantir story as the AIP monetization story shines. Haters will hate on this one..but US commercial AI speaks for itself 🏆🔥🐂 — Dan Ives (@DivesTech) August 6, 2024

Palantir-Aktie jetzt kaufen?

Die Aktie ist nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen zeitweise um rund 15 Prozent in die Höhe geschossen und seit Jahresanfang liegt sie fast 60 Prozent im Plus. Das Allzeithoch von 39 US-Dollar ist jedoch noch lange nicht erreicht. Positiv zu vermerken ist, dass Palantir seit dem Geschäftsjahr 2023 endlich unter dem Strich profitabel ist.

Das Unternehmen beweist nun von Quartal zu Quartal, dass hinter den Kursanstiegen der Aktie nicht nur der KI-Hype steckt. Wenn Palantir dies gelingt und sich der Markt generell wieder etwas erholt, spricht nichts dagegen, dass es die Aktie tatsächlich wieder in Richtung altem Allzeithoch schafft. Die Mehrheit der Analysten bleibt dennoch skeptisch und stuft die Aktie zum Halten ein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.