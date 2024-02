Die Kauflaune der DAX-Anleger scheint aufgrund der mauen Zinsaussichten erstmal gebremst. Schafft es der deutsche Leitindex diese Woche wieder über die 17.000-Punkte-Marke? Unterdessen stehen die Aktien von Infineon und Continental im Fokus

Nicht gerade ein euphorischer Wochenstart: Fast unverändert steht der DAX derzeit bei 16.905 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus. Er steht derzeit bei 4.652 Punkten.

Die Aussicht auf vorerst hoch bleibende Zinsen zügelt zum Wochenstart die Kauflaune an den europäischen Aktienmärkten. „Deutlich und schnell sinkende Zinsen kann bei dem Boom am amerikanischen Arbeitsmarkt wohl keiner wirklich realistisch erwarten", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

Seit den starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag rechneten Anleger mehrheitlich nicht mehr mit März als ersten Zinssenkungstermin. Selbst eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Mai gilt nicht mehr als ausgemacht. An den Terminmärkten wurde die Wahrscheinlichkeit dafür auf rund 65 Prozent geschätzt, vor dem Job-Bericht waren es mehr als 90 Prozent gewesen. Vor diesem Hintergrund zogen die Renditen auf Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks an.

Aktien von Infineon und Continental beim DAX im Fokus

Unterdessen gibt es heute keine hervorstechenden Gewinner oder Verlierer im deutschen Leitindex. Die Aktie des Halbleiterunternehmens Infineon markiert mit einem Plus von über zwei Prozent von der Performance her die Spitze im DAX. Weniger rosig sieht es bei Continental aus: Mit einem Minus von rund 1,66 Prozent bildet die Aktie von der Performance her das Schlusslicht im DAX.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Super-Dividenden von mehr als 7 Prozent bei diesen deutschen Aktien: So viel schütten die Konzerne in DAX und Co. aus

Oder:

3 Aktien für die Ewigkeit, die im Februar spannende Kaufkandidaten sind