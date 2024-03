Mit einem Kursplus von rund zehn Prozent überraschte die Aktie von Moderna Anleger zu Wochenbeginn. Was steckt hinter dem Hoch und ist das der Beginn einer neuen Rallye?

Es ist der zweite deutliche Kurssprung der Moderna-Aktie innerhalb kurzer Zeit. Am Montag stieg das Wertpapier zwischenzeitlich um rund zehn Prozent. Bereits Ende Februar konnte die Aktie nach Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr etwa 13,5 Prozent zulegen. Nach einem Allzeithoch bei 497,49 US-Dollar im August 2021 und einer darauffolgenden Abwärtsbewegung bis zu einem Tief bei rund 63 US-Dollar im letzten November setzt Moderna nun die Erholung fort. Derzeit notiert das Papier vorbörslich bei 112,54 US-Dollar.

Sollte die Aktie ihr Hoch im Januar bei etwa 115,41 US-Dollar überschreiten können, wäre der Weg für eine weitere Rallye frei. Die Analysten an der Wall Street trauen der Aktie mittelfristig noch einen Kurssprung auf 132,43 US-Dollar zu, was einem Upside von fast 20 Prozent entsprechen würde. Aber warum läuft es bei Moderna gerade so gut?

Neue klinische Studie steht an

Für den Kurssprung am Montag sorgte wohl vor allem die Ankündigung einer weiteren pivotalen Studie im Bereich der Krebsforschung. In den kommenden Monaten soll die Zulassungsstudie Interpath-007 starten, wie das Portal „ApexOnco“ mittelte. Dabei handelt es sich um eine Neoantigen-Immuntherapie zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Hautkrebsform.

Spekulative Anleger sollten bei Moderna zudem Ende März genauer hinschauen. Dann will der Konzern nämlich die fünfte jährliche Investorenveranstaltung für Impfstoffe und Business-Updates durchführen. Die Ergebnisse dort könnten den Aktienkurs ebenfalls in die ein oder andere Richtung drücken.

