Der Gold-Experte Tim Schieferstein verrät, warum er aktuell privat viel mehr auf Silber setzt, ob Anleger Gold und Silber jetzt noch kaufen sollten und welche Kursziele er für die beiden Edelmetalle hat.

Tim Schieferstein ist Mitgründer der SOLIT-Gruppe und Geschäftsführer bei GoldSilberShop.de. Im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE verrät Schieferstein, dass er privat aktuell viel mehr auf Silber setzt, als auf Gold. Konkret habe er rund 60 bis 70 Prozent seines Edelmetall-Portfolios in Silber, erklärt der Experte. Und er sagt: "Zum einen sehe ich Silber als historisch unterbewertet im Vergleich zu Gold. Da spricht man von Gold-Silber-Ratio. Sprich wie viel Unzen Silber brauche ich, um eine Unze Gold kaufen zu können? Und da ist es halt so, dass wir aktuell bei rund 90 liegen. Ich brauche 90 Unzen Silber für eine Unze Gold. Der Durchschnitt in diesem Jahrtausend liegt bei etwas über 60. Gucke ich mal so die letzten 100 Jahre zurück, ist es bei 35 zu 1. Und deshalb glaube ich allein aus diesem Grund, dass sich Silber diesem langfristigen Durchschnitt wieder angleicht und dementsprechend halt Silber ein deutlich überproportionales Potenzial der Wertsteigerung hat."

Lohnt sich der Kauf von Gold und Silber jetzt noch? Und welche Kursziele hat der Gold-Experte?

Obwohl Gold jetzt ein neues Allzeithoch gemacht hat und Silber sich auch wieder gefangen hat, sieht Tim Schieferstein noch viel Kurspotenzial bei den beiden Edelmetallen. Konkret sagt er: "Ich habe Ende des letzten Jahres gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir in diesem Jahr wieder neue Allzeithochs erreichen. Dieser Teil hat sich also schon mal erfüllt."

Zudem habe Schieferstein prognostiziert, dass das neue Allzeithoch bei Gold einen ordentlichen Abstand zum alten haben wird. "Also ich würde durchaus sagen, dass die Chance besteht, dass der Goldpreis in diesem Jahr bis 2.500 Dollar ansteigt", fügt Schieferstein hinzu.

Welches langfristige Kursziel er für Gold hat, wie stark Silber alleine in diesem Jahr steigen kann und warum er eine Gefahr der grünen Politik für Gold, Silber und Bitcoin sieht, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Ex-Ministerpräsident: So verstrickt ist Politik in Zinsentwicklung und Aktien