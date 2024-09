Eine beeindruckende Prognose: Ein ETF, auf den Warren Buffett schwört, könnte bis zum Jahr 2030 sage und schreibe über 170 Prozent steigen. Das Besondere: Mit diesem ETF können Sie eigentlich kein Geld verlieren.

Die Investitionsentscheidungen von Warren Buffett (94), auch bekannt als das "Orakel von Omaha", ziehen weltweit große Aufmerksamkeit auf sich. Buffett gilt als einer der besten Investoren der Welt. Seit Jahrzehnten gelingt es ihm, den Markt regelmäßig zu übertreffen. Wenige wissen jedoch, dass Buffett trotz seiner legendären Aktienpicks seit Jahren auf einen speziellen ETF setzt.

Anleger sollten diesen ETF unbedingt genauer betrachten: Nicht nur kann man mit ihm so gut wie nicht verlieren, er könnte bis 2030 sogar um beeindruckende 170 Prozent steigen. Was steckt dahinter?

Auf diesen ETF schwört Warren Buffett – und Sie sollten es auch

Bereits 2013 erklärte Warren Buffett in einem Brief an die Aktionäre, dass es für Laien oft schwierig sei, die richtigen Einzelaktien auszuwählen. Er empfahl daher einen „Querschnitt von Unternehmen“ als bessere Lösung. Konkret nannte er einen „kostengünstigen S&P 500 Indexfonds“. Kein Wunder, dass Buffett unter anderem für sein legendäres Zitat „Wetten Sie niemals gegen Amerika“ bekannt ist.

Buffett handelt nach seinen Worten: In seinem Portfolio bei Berkshire Hathaway befindet sich auch ein ETF von Vanguard, der den S&P 500 abbildet. Vanguard ist bekannt für seine kostengünstigen ETFs mit niedrigen Gebühren. Sogar in seinem Testament hat Buffett festgelegt, dass der Großteil seines Vermögens, das einmal von seiner Familie geerbt wird, in diese Anlage fließen soll.

Mega-Prognose: +170% bis 2030 – darum ist der Warren Buffett ETF eine so geniale Idee

Doch warum ist Buffett so begeistert von einem ETF auf den amerikanischen S&P 500 Index? Eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research, zitiert vom Finanzportal „The Motley Fool“, zeigt, dass Sie mit einem ETF auf den S&P 500 eigentlich nie verlieren können. Jeder Anleger etwa, der zwischen 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen S&P 500 Indexfonds investiert und diese Anlage mindestens 20 Jahre gehalten hat, erzielte stets einen Gewinn – einschließlich Dividenden. Das bedeutet, dass unabhängig vom Einstiegszeitpunkt und trotz aller Krisen eine langfristige Investition in den S&P 500 immer zu einer positiven Gesamtrendite geführt hätte.

Zusätzlich prognostiziert ein bekannter Stratege dem S&P 500 bis 2030 einen sagenhaften Anstieg von über 170 Prozent. Tom Lee von Fundstrat Global Advisors erklärte kürzlich gegenüber „Bloomberg“, dass er den S&P 500 bis 2030 bei 15.000 Punkten sieht. Er nennt zwei Gründe: Zum einen liegt der Anstieg an der steigenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz sowie der immer älter werdenden Millennials-Bevölkerung. Diese Generation gilt als die derzeit größte der Welt, und da sie immer älter wird, wird sie bald die Generation mit dem höchsten Einkommen sein. Das wird die Wirtschaft zusätzlich ankurbeln. Zudem steigt die Nachfrage nach KI, um mehr Automatisierung zu erreichen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Lee ist kein unbekannter Experte: Er sagte bereits 2022 den exakten Anstieg des Aktienmarkts für 2023 voraus und prognostizierte den Bitcoin bereits 2017 einen Anstieg auf 55.000 US-Dollar im Jahr 2022. Dieses Ziel konnte der Bitcoin sogar bereits ein Jahr zuvor erreichen.

