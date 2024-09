Sind das die zwei besten KI-Aktien der Welt? Der berühmte Investor und Milliardär Warren Buffett investiert über 31 Prozent seines Portfolios in zwei bekannte KI-Aktien – sollten Sie es auch in Erwägung ziehen?

Das "Orakel von Omaha" feierte kürzlich seinen 94. Geburtstag, doch Warren Buffett sorgt weiterhin mit seinen Investments an der Wall Street für Aufsehen. Bis heute gilt er als einer der besten Investoren der Welt. Seit er 1965 die Führung bei seiner Firma Berkshire Hathaway übernahm, erzielt er regelmäßig höhere Renditen als der Gesamtmarkt.

In welche Werte Buffett investiert und welche Aktien er verkauft, wird von Anlegern genau beobachtet. Zwar ist der Investor nicht gerade dafür bekannt, sich leidenschaftlich für Technologie- und Wachstumsaktien zu interessieren, sondern legt seinen Fokus hauptsächlich auf unterbewertete Value-Aktien. Dennoch machen zwei KI-Aktien über 30 Prozent des Portfolios von Berkshire Hathaway aus. Und dabei handelt es sich nicht um die wohl bekannteste KI-Aktie Nvidia.

Auf diese zwei KI-Aktien setzt Warren Buffett

Buffett investiert in die bekannten Aktien von Apple und Amazon. Es ist kein Geheimnis: Der iPhone-Hersteller Apple gilt als Buffetts absolute Lieblingsaktie. Schon länger nimmt sie die größte Position in seinem Portfolio ein und machte zeitweise sogar über die Hälfte davon aus. Allerdings wurde im August bekannt, dass Buffett fast die Hälfte seiner Beteiligungen am Tech-Konzern veräußert haben soll. Er besitzt jedoch immer noch 400 Millionen Apple-Aktien, und diese Position macht weiterhin über 30 Prozent des Portfolios von Berkshire Hathaway aus – die größte Position überhaupt. Buffett scheint also nach wie vor von der Apple-Aktie überzeugt zu sein. Hintergründe zu den Verkäufen können Sie hier nachlesen.

Zu Beginn schien es, als hinke Apple leicht hinter den KI-Bemühungen seiner "Magnificent 7"-Konkurrenten wie Nvidia und Amazon hinterher. Doch auf der diesjährigen World Wide Developer Conference 2024 verkündete der iPhone-Hersteller seine Pläne, das bekannte Sprachmodell ChatGPT-4o von OpenAI in Siri zu integrieren. Apples Bemühungen im Bereich Künstliche Intelligenz könnten in Zukunft große Vorteile bringen. Ein zentraler Aspekt zur Steigerung von Umsatz und Gewinn ist es, iPhone-Nutzer dazu zu bewegen, neue Geräte zu kaufen oder aufzurüsten. In den letzten Jahren gab es aufgrund weniger spektakulärer Innovationen wenig Anreiz dafür. Dies könnte sich durch die Integration von KI nun ändern.

Auch Amazon hat von der Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz erheblich profitiert. Im Jahr 2023 hat die Aktie bereits einen beachtlichen Anstieg verzeichnet und liegt seit Jahresbeginn um 15 Prozent im Plus. Amazon ist sowohl im E-Commerce als auch mit seinem Cloud-Dienst AWS in zwei bedeutenden Wachstumsmärkten führend, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Die Integration von KI in beide Geschäftsbereiche könnte diese in Zukunft auf ein noch höheres Niveau heben.

Von einer KI-Aktie hat sich Buffett im zweiten Quartal jedoch vollständig getrennt: Snowflake. Die Gründe dafür erfahren Sie hier.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.