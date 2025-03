Geht es auf den berühmten Weltindex MSCI World, zählen ETFs hier wohl zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten. Doch die Auswahl ist riesig– welcher ETF ist der beste?

Wer in die Weltwirtschaft investieren möchte, kommt am MSCI World kaum vorbei. Kein anderer Index steht so sehr für globales, breit gestreutes Anlegen – und das in nur einem einzigen Finanzprodukt. Ein ETF auf den MSCI World ermöglicht es Anlegern, mit einem Investment an der Entwicklung von rund 1.400 Unternehmen aus 23 Industrieländern zu partizipieren. Schwellenländer oder auch China sind zwar nicht enthalten, dafür aber zahlreiche weltbekannte Konzerne mit hoher Marktkapitalisierung. Die zehn größten Positionen – darunter Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet A und C, Broadcom, Tesla und JP Morgan – machen zusammen bereits fast ein Viertel der Gesamtgewichtung aus.

MSCI World: Technologie dominiert – aber nicht allein

Trotz der starken Dominanz des Technologiesektors, der rund 25 Prozent am Indexgewicht ausmacht, sind auch weitere Schlüsselbranchen wie Finanzen, Gesundheit oder Industrie stark vertreten. Mit über 70 Prozent entfällt der Großteil der Indexgewichtung derzeit auf US-amerikanische Unternehmen. Für Anleger bedeutet das: ein hohes Maß an globaler Diversifikation, kombiniert mit einem klaren Fokus auf die größte und innovationsstärkste Volkswirtschaft der Welt.

Ein ETF auf den MSCI World eignet sich besonders für langfristige Anleger, etwa zur privaten Altersvorsorge. Die globale Wirtschaft hat sich historisch gesehen stets erholt – auch nach Krisen. Wer langfristig investiert, profitiert nicht nur vom Wachstum der Weltwirtschaft, sondern auch vom Zinseszinseffekt. Ein weiterer Vorteil sind die vergleichsweise niedrigen Kosten: Da ETFs den Index passiv abbilden, fallen die Gebühren meist deutlich geringer aus als bei aktiv gemanagten Fonds.

Welcher MSCI-World-ETF ist der beste?

Die Auswahl an ETFs auf den MSCI World ist inzwischen riesig. Das Finanzportal justETF.com bewertet regelmäßig die beliebtesten Produkte nach verschiedenen Kriterien. Wir haben uns jeweils den besten ETF in zwei wichtigen Kategorien angesehen: Fondsvolumen und Gesamtkostenquote.

Größter ETF mit starker Historie: iShares Core MSCI World UCITS ETF

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD gilt mit einem Fondsvolumen von rund 87,9 Milliarden Euro als der mit Abstand größte ETF auf den MSCI World. Seit seiner Auflage im September 2009 hat sich der Fonds als solides Basisinvestment für langfristige Anleger bewährt. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Performance bei plus 9,76 Prozent, seit Jahresbeginn jedoch bei minus 4,62 Prozent. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,20 Prozent pro Jahr. Dividenden werden thesauriert, also automatisch reinvestiert.

Kostenführer mit solidem Wachstum: UBS MSCI World UCITS ETF

Der UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF USD gehört aktuell zu den günstigsten ETFs auf den Weltindex. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,10 Prozent pro Jahr ist er ideal für kostenbewusste Langfristanleger. Der ETF wurde im Juni 2019 aufgelegt und verzeichnet auf Jahressicht eine positive Entwicklung von 9,95 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei minus 4,22 Prozent. Auch hier werden die Dividenden automatisch wieder angelegt.

Beide ETFs gehören zur ersten Liga, unterscheiden sich jedoch im Detail. Wer auf maximale Liquidität und einen langjährigen Track-Record setzen möchte, greift zum iShares Core MSCI World. Wer hingegen besonders auf niedrige Kosten achtet, findet im UBS ETF eine hervorragende Alternative. In beiden Fällen investieren Anleger in ein solides, breit gestreutes Fundament für den langfristigen Vermögensaufbau.

