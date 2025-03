Bald startet die Dividendensaison. BÖRSE ONLINE hat einen perfekten Dividenden-ETF für die nächsten Monate gefunden und verrät, auf welche 30 starken Aktien mit hohen Dividendenrenditen dieser ETF setzt.

Ab April geht es so richtig los. Im April, Mai und Juni zahlen nämlich die meisten europäischen Aktien ihre Dividenden aus. Und dieses Jahr gibt es neben hohen Dividenden in Europa noch einen schönen Effekt: Die Börse entdeckt Europa nämlich wieder neu und europäische Titel steigen stark im Wert:

30 Europa-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

In der Tabelle oben sehen Anleger alle 30 Aktien, welche sich in dem Dividenden-ETF befinden. Die meisten verfügen neben einer starken Dividendenrendite auch über ansehnliche KGVs. Zudem ist in der rechten Spalte zu erkennen, wie stark die Aktien seit Jahresbeginn performt haben. Für Europäische Aktien und insbesondere für Dividenden-Aktien ist dies in den meisten Fällen eine sehr starke Performance.

Wenn Sie bereits jetzt wissen möchten, welchen Dividenden-ETF mit 6,23 Prozent Dividendenrendite Sie jetzt im Depot haben sollten, dann klicken Sie hier.

Dividenden-ETF mit hoher Ausschüttung

Besonders spannend ist der ETF auf europäische Dividendentitel, weil er eine sehr hohe Dividendenrendite bietet. In den vergangenen 12 Monaten betrug die Dividendenrendite des gesamten ETFs 6,23 Prozent. Der ETF zahlt alle vier Monate (Januar, April, Juli, Oktober) seine Dividende, wobei der Löwenanteil im Juli gezahlt wird. Doch bereits die Januar-Tranche war fast 10 Prozent höher als im vergangenen Jahr.

Der ETF ist physisch besichert und kostet lediglich 0,32 Prozent Gebühren pro Jahr. Er setzt auf alle 30 Dividenden-Aktien, die Sie oben sehen. Um welchen ETF es sich handelt und welche zwei Dividenden-Aktien von den 30 die BÖRSE ONLINE-Redaktion besonders spannend findet, das erfahren Sie jetzt hier.

