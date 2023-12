Diese drei ETFs bieten Anlegern Zugang zu außerordentlichen und genialen Aktienstrategien, die selbst schwierig umzusetzen sind. Darum lohnt sich jetzt ein Blick darauf:

Einfach nur stur long investieren ist zwar langfristig die beste Option, doch oftmals wollen Anleger ihrem Portfolio noch ein paar andere Komponenten beimischen als klassische Indexfonds. Dies resultiert meist entweder aus dem Wunsch nach Überrendite, regelmäßigen Ausschüttungen oder einer gewissen Stabilität in Krisenzeiten.

3 Aktien-ETFs mit außerordentlichen und genialen Strategien

Besonders spannend könnten in diesem Kontext diese drei ETFs sein, da sie außerordentliche und geniale Portfoliokonzepte anbieten, die in dieser Form am breiten Markt relativ selten sind:

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Erster ETF ist der Invesco Preferred Shares UCITS ETF (ISIN: IE00BDVJF675). Dieser investiert primär in amerikanische Preferred Shares, nicht zu verwechseln mit deutschen Vorzugsaktien. Besonderheit: Viele Preferred Shares bieten eine Basisverzinsung, hohe Dividenden und enthalten weniger Risiko, da im Falle einer Insolvenz Halter dieser Wertpapiere früher Ansprüche geltend machen können.

Wegen dieser speziellen Struktur läuft der ETF auch relativ unabhängig vom Markt und bietet Anlegern hohe Ausschüttungen von aktuell 5,5 Prozent.

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF

Noch weniger Marktkorrelation weist aber der Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (Dist) (ISIN: IE00BM8R0J59) auf. In diesem Fonds werden auf ein Trägerportfolio von Nasdaq-Aktien Optionen geschrieben und regelmäßig Prämien vereinnahmt.

Da die Optionen auch Shorts sein können, tendieren derartige Fonds in Krisenzeiten besser zu laufen als der Markt, in Bullenphasen schlechter. Über die gesamte Zeit werden Anleger zudem mit hohen Ausschüttungen kompensiert. Aktuell liegt die Rendite bei 9,9 Prozent.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Ein ganzes besonderes Produkt ist aber auch der dritte ETF dieses Rankings, der Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (ISIN: FR0010468983). Hierbei handelt es sich um einen ETF, welcher eine Hebelstrategie fährt und Intraday mittels eines Kredits eine bessere Performance erzielen will als der Markt.

Zumindest in den vergangenen fünf Jahren ist dieses Produkt damit wesentlich besser gelaufen als der MSCI World. Bei letzterem stehen unter dem Strich 80 Prozent Rendite, bei dem Hebel-ETF 120 Prozent.

