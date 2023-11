Die Allianz-Aktie und die Deutsche Telekom-Aktie gelten als ziemlich sicher und gleichzeitig renditestark. Bis zu 187 Prozent Gewinn gab es mit einem der beiden Papiere in den vergangenen 10 Jahren. Welche deutsche Aktie sich jetzt mehr lohnt.

Sie sind nicht nur bei deutschen Anlegern sehr beliebt, sondern auch sehr lukrativ: Die Aktien der Deutsche Telekom und der Allianz. Auf Sicht der vergangenen 12 Monate brachte die Allianz-Aktie inklusive reinvestierter Dividende 20,34 Prozent Rendite und die Deutsche Telekom 15,6 Prozent.

Schaut man sich die vergangenen fünf Jahre an, so waren es 55,4 Prozent bei der Allianz und 73,1 Prozent bei der Deutschen Telekom. Und auf Sicht der vergangenen zehn Jahre lautet das Ergebnis 186,9 Prozent für die Allianz und 181,7 Prozent für die Deutsche Telekom. Doch können diese Super-Renditen auch in Zukunft gebracht werden? Welche Aktie ist jetzt besser?

Deutsche Telekom Aktie mit 20 Prozent Kurspotenzial

Im Chart sieht die Aktie der Deutschen Telekom wieder sehr gut aus. Nach einer ausgedehnten Korrektur zwischen April und September konnte das Papier wieder über die wichtigen Gleitenden Durchschnitte der 50-Tage-Linie (blau) und der 200-Tage-Linie (grün) gelangen. Nun kommt es sogar zu einem goldenen Kreuz (die 50-Tage-Linie schneidet die 200-Tage-Linie von unten nach oben) und dies ist ein starkes Kaufsignal.

Die Analysten bei Bloomberg sehen indes noch 20 Prozent Kurspotenzial bis auf 25,86 Euro für die Telekom. Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro und einem Stopp bei 16,90 Euro. Mit einem KGV von 11,5 und einer Dividendenrendite von 4,22 für 2024 ist das Papier zudem attraktiv bewertet. Allerdings hakt es beim Dividendenwachstum etwas: In den vergangenen fünf Jahren ging es im Schnitt nur um 1,5 Prozent pro Jahr nach oben. Das ist hier der einzige leicht negative Punkt.

Und wie sieht es bei der Allianz aus?

Allianz-Aktie mit 7,34 Prozent Dividenden-Wachstum

Bei der Allianz hingegen ging es in den vergangenen fünf Jahren von 8,00 Euro Dividende je Aktie auf 11,40 Euro hoch. Das macht ein durchschnittliches Dividendenwachstum bei der Allianz-Aktie von 7,34 Prozent pro Jahr. Damit ist die Versicherung in diesem Vergleich deutlich besser als die Telekom.

Auch bei der Bewertung kann die Allianz überzeugen: Das KGV beträgt für 2024 8,8 und die Dividendenrendite 5,76 Prozent.

Allerdings sehen die Analysten etwas weniger Potenzial: Bei Bloomberg raten 19 Analysten zum Kauf der Allianz-Aktie, sechs zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 257 Euro und bietet somit noch 14 Prozent Potenzial. BÖRSE ONLINE sieht aber noch mehr Potenzial und zwar bis zu 280 Euro.

Auch im Chart sieht die Allianz gut aus, konnte ihre 200-Tage-Linie halten und muss nun nur noch ein neues Hoch setzen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.

Insofern können Anleger auf jeden Fall auf beide Aktien setzen. Denn sie überzeugten in der Vergangenheit durch starke Renditen. Momentan sieht aber die Allianz-Aktie eigentlich in allen Belangen besser aus. Anleger können zwei Drittel neu zu investierenden Kapitals auf die Versicherung setzen und ein Drittel auf die Telekom.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Deutsche Telekom.