BÖRSE ONLINE hat 5 ETFs identifiziert, die aktuell deutlich durchstarten und die Börse verblüffen. Um welche ungewöhnlichen ETFs es sich handelt und warum sie in keinen Portfolios fehlen sollten.

Banken-ETF: Starke Renditen dank solider Bilanzen

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (WKN: LYX0Z5) setzt auf 28 Banken aus zehn europäischen Ländern und profitiert von der anhaltenden Erholung des Bankensektors. Trotz sinkender Zinsen hält sich das Finanzumfeld stabil, und viele Banken zahlen hohe Dividenden. Besonders Banken aus Spanien und Italien sind stark vertreten, darunter die Banco Santander, BNP Paribas und UniCredit. In den vergangenen drei Monaten erzielte der ETF eine Rendite von über 13 Prozent, während die Performance über drei Jahre hinweg beeindruckende 82 Prozent erreichte. Das zeigt: Banken bleiben auch in einem sich wandelnden Zinsumfeld eine lukrative Anlageoption.

Telemedizin-ETF: Digitale Gesundheit mit Zukunft

Der Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (WKN: A2QKQ1) gehört zu den spannendsten Trends der letzten Monate. Während die Branche nach einer Marktbereinigung zunächst schwächelte, sorgt der wachsende Druck auf das Gesundheitssystem nun für neue Wachstumsimpulse. Der ETF investiert in 38 Unternehmen, darunter Doximity, ProMedicus und Hims & Hers Health. Besonders die Kombination aus Telemedizin und KI sorgt für Fantasie: Digitale Gesundheitslösungen ermöglichen effizientere Diagnosen und niedrigere Kosten. In den vergangenen drei Monaten legte der ETF um 21 Prozent zu – ein starkes Signal für Anleger, die auf den Gesundheitssektor setzen möchten.

