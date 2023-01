Immer mehr Anleger investieren für ein Einkommen aus Zinsen und Dividenden, um regelmäßig Geld aus den eigenen Anlagen zu erhalten. Wir haben drei Ideen, mit denen Investoren das erreichen können.

An der Börse kann man investieren, um schnell reich zu werden, was aber in den meisten Fällen mit einem Totalverlust endet. Man kann aber auch investieren, um Kursgewinne zu erzielen, oder eben ein regelmäßiges Einkommen aus seinen Erträgen zu erhalten.

Ob Zinsen oder Dividenden – all dies ist das berühmte “passive Einkommen”, welches generiert wird, während man selbst schläft. Doch wie schafft man es solche regelmäßigen Cashflows zu erhalten und welche Assets sind die Richtigen dafür?

Insgesamt zwölf Assetklassen könnten 2023 spannend sein, diese drei stellen wir Ihnen heute zum Beginn unserer Serie vor:

Passives Einkommen aufbauen mit diesen 3 Möglichkeiten

REITs (Real Estate Investment Trusts)

Zuallererst wären da die Real Estate Investment Trusts, kurz REITs. Diese börsennotierten Immobiliengesellschaften investieren in ein breites Portfolio von Objekten und sind gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an die Anleger auszubezahlen.

Hier zahlen viele Aktien sogar monatliche Dividenden aus ihren Mieterträgen aus und können so für Anleger ein passives Einkommen generieren. Beliebte Werte sind zum Beispiel Realty Income oder Omega Healthcare.

Pipelines

Aber noch regelmäßigere und besser prognostizierbare Cashflows werfen Pipelines für Öl, Gas und Co. ab. Hier geht es vor allem um börsennotierte Aktien, welche weltweit aktiv sind und hohe Dividenden auszahlen.

Zwar erfolgt die Zahlweise hier sehr selten monatlich, doch aus diesen Einnahmen lässt sich leicht Cash generieren. Eine sehr beliebte Aktie aus diesem Sektor ist beispielsweise Kinder Morgan.

Junkbonds

Doch nicht nur Aktien generieren Geld, sondern auch Anleihen. Vor allem mit Zinspapieren aus dem Hochrisikobereich ließ sich in der Vergangenheit einiges an Geld machen. Dabei geht es um eine Anlage in sogenannte Junkbonds, also Schuldverschreibungen von Unternehmen oder Staaten niedriger Bonität.

Hier liegen die Zinsen im Bereich der vier bis fünf Prozent aktuell. Anleger können diesen Bereich leicht über einen ETF abbilden, zum Beispiel über den iShares Fallen Angel High Yield Corp Bond.

Weitere Möglichkeiten für passives Einkommen

Dies ist der Beginn unserer Serie zu passivem Einkommen. In den kommenden Tagen erhalten Sie weitere wertvolle Tipps bei uns auf der Seite. Bis dahin können Sie einen Blick auf diese 4 Dividendenaristokraten werfen.